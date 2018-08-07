八月小確幸！買房送裝潢 一卡皮箱搬新家

2018年08月07日 21:04 中時 盧金足

大城營建機構董事長特助賴亮成以年輕人立場發想，為首購族打造可以輕鬆成家的「健康休旅宅」。（盧金足攝）

「八月小確幸」建案，力邀7期豪宅推手劉畀澧建築師與獲獎團隊規畫，吸引很多客戶看屋。（盧金足攝）

主打低自備減擔付款，降低成家門檻的「八月小確幸」新建案，買氣暢旺。（盧金足攝）

「八月小確幸」建案提供多種風格輕裝修，住家裝潢隨心所欲，輕鬆入新厝。（盧金足攝）

「八月小確幸」，以年輕活力與創意規畫，連接待中心都是現在最夯的貨櫃屋造型。（盧金足攝）

大坑風景區被譽為台中市的陽明山，登山步道吸引很多人來運動休閒。（盧金足翻攝）

自己買房94狂！年輕人如何為自己買到第一間房子？大城營建機構-台灣亞銳士在台中市北屯區太原路新推出的建案「八月小確幸」，以年輕活力與創意規畫，連接待中心都是當前最夯的貨櫃屋造型，為小資族量身打造「健康休旅宅」，主打降低成家門檻訴求，再提供多種風格輕裝修，讓購屋者一卡皮箱入住新家。

大城營建擁有超過半甲子的建築經驗，累積豐富獲獎經歷，也具有獨到前瞻眼光，多年前搶先插旗北屯區，在廓子地區陸續推出14個建案，擁有超過1500個幸福家庭見證，經過數年用心服務與深耕，目前大城營建在大坑地區還庫存近十筆土地，大坑風景區被譽為「台中市的陽明山」，也是當地推案的賣點。

大城營建機構董事長特助賴亮成表示，北屯區靠近大坑風景區的周遭腹地，坐擁許多公園綠地與休閒設施，及水岸藍帶景觀，還有50米太原廊道綠帶，建案以實力創造競爭力！

鄰近的大坑風景區，多條健行步道與自行車道，是民眾登山、騎自行車最喜愛的景點之一，高綠覆、休閒氛圍佳與健康宜居的環境，讓該地區近年來也成為品牌建商卡位推案的熱區。

值得一提的是，台中市即將在年底試運轉的捷運綠線，捷運行經路線的G0站，為電聯車的出發站點，位在台中規模最大的軌道維修廠－北屯機廠內，命名為「北屯總站」。

而自機廠出發後的下一站G3站，因位居松竹路與舊社巷交叉路口附近，結合當地舊地名稱為「舊社站」，臨近十期與廓子重畫區及新都生態公園，也是通往大坑風景區的門戶。

此外，接續路線進入北屯路，捷運綠線G4站「松竹站」與台鐵松竹站形成共構車站，往北可達潭子區、南通市區，東抵大坑風景區，西達洲際棒球場，旁邊更有台74線、一點利市場等，生活機能齊全。

台中市府持續規畫大台中地區整體運輸路網，未來還有大台中山手線、綠線延伸彰化及大坑、雙港捷運、大平霧捷運等，繼續努力向中央爭取逐條核定，看好為大坑地區交通帶來大利多。

近年來掀起馬拉松路跑風潮，民眾追求健康，運動人口愈來愈多，賴亮成指出，推出「八月小確幸」建案後，吸引很多年輕客層，不少退休族也選擇在大坑風景區購屋，運動方便呼吸更多芬多精，「八月小確幸」基地面積722坪，規畫兩棟156戶住家，力邀7期豪宅推手劉畀澧建築師與獲獎團隊操刀規畫，以會呼吸的「健康休旅宅」獲市場青睞。

針對首購族，大城營建機構-台灣亞銳士興建「八月小確幸」，特別推出「買小送大」輕鬆成家方案，低自備減擔付款，降低成家門檻，再送多種風格輕裝修，不必煩惱裝潢問題，輕鬆入新厝。

迎接七夕情人節來到，大城營建機構-台灣亞銳士舉辦2018大坑情人橋星光馬活動，在大坑地標情人橋開跑，象徵搭起愛與幸福的橋梁，以健康結合公益，也為民眾獻上祝福之意，「愛的路上我和你！」讓路跑增添浪漫情懷。

(中時 )