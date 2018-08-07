美右翼網主涉煽動仇恨 遭蘋果、Facebook刪帳戶

2018年08月07日 22:35 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

美國陰謀論新聞網站《資訊戰》（InfoWars.com）創辦人亞歷斯．瓊斯（Alex Jones）先後被蘋果、YouTube、Facebook及Spotify刪除其頻道、專頁和廣播節目，並指瓊斯的言論涉煽動仇恨及鼓吹暴力，違反社群守則。

據《香港經濟日報》（HKET）7日報導，Facebook指，由於瓊斯的言論鼓吹暴力，並用喪失人性的詞彙形容跨性別人士、穆斯林以及難民，這些行為違反了Facebook守則，需要移除瓊斯專頁。

YouTube亦表示，瓊斯言論違反守則，其個人YouTube頻道已被刪除。Spotify繼上周移除部分Infowars廣播節目後，現已刪除所有節目。

蘋果亦刪除了Infowars在iTunes平台的大部分廣播節目。蘋果發言人指，公司不會容忍用戶在蘋果平台發表仇恨言論，已刪除該些廣播節目，令其他用戶無法再搜尋及下載，並相信決定與主流意見一致。

不過，《香港經濟日報》報導說，Infowars應用程式仍可以在Google Play及蘋果App stores下載。另外，Infowars的Twitter帳戶仍然正常運作。Twitter指，這是由於其Twitter帳戶主要用作回覆其他用戶的言論，並未違反Twitter守則。

瓊斯是美國的極右翼電台主持人、電影製片人、作家和陰謀論者。他在1999年成立Infowars，目前在德州奧斯汀主持自己的《亞歷斯．瓊斯秀》（The Alex Jones Show）網路電台節目。他透過廣播、網站、紀錄片宣揚陰謀論。瓊斯相信政府和大企業正在密謀製造金融危機、大規模監控民眾、導演恐怖攻擊事件來煽動和利用民眾恐慌等，其根本目的是實現世界新秩序。

他最著名的陰謀論是，指稱紐約911恐攻是美國政府自編自導。其他還包括，撒旦教徒控制了世界政商大權，其成員有希拉蕊．柯林頓和女神卡卡；飲水加氟是政府秘密推動優生學的手段，還秘密透過瓶裝飲料中的化學物質使民眾變成同性戀；比爾．蓋茲在秘密贊助極權主義政權的建立，其更大的幕後黑手則是IBM等等。

(中時 )