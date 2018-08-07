10周年！台中10大伴手禮歷屆得獎店回娘家

台中市工商發展投資策進會舉行的「台中市10大伴手禮」，是許多民眾贈禮的指標性參考。（盧金足攝）

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台中市工商發展投資策進會總幹事蔡世寅（左二起）、台中市糕餅公會理事長周子良7日在10大伴手禮票選活動表示，今年10大伴手禮第10屆，邀請這10年來入選得過獎的店家回娘家。（盧金足攝）

台中市10大伴手禮被台中市糕餅、創意商品視為高榮譽，還有獲選的伴手禮，因此打開知名度賣到增加生產線，今年10大伴手禮剛好第10屆，市府邀請這10年來入選得過獎的店家回娘家，今年10大伴禮活動，將出現金牌伴手禮的大車拚的盛況。

台中市工商發展投資策進會舉行「台中市10大伴手禮」，是許多民眾贈禮指標性參考依據，票選活動邁入第10屆，今年響應花博盛會，主視覺logo上加入花博元素外，新增「花博獎」評比包裝與設計連結性。

副市長張光瑤說，用創意將優質技術與台中在地元素結合，台中的糕餅業者不只生產太陽餅，型態越來越多元，今年10大伴手禮的「花博獎」出爐後，希望來參觀花博民眾，能順手帶禮物回去給親友。

台中市工商發展投資策進會總幹事蔡世寅指出，評選項目分為10大伴手禮獎、最佳人氣獎、金口碑獎、審團大獎、優質清真獎以及好禮標章等，推動「優質清真獎」獎項，以飲食表達對穆斯林的友善，台中成為國際化城市。

「獲10大伴手禮對業者是最佳行銷廣告！」台中市糕餅公會理事長周子良指出，從參賽店家篩選、評審委員遴選，到現場民眾票選，層層嚴密把關，確保票選準確性及可信度。

(中時 )

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