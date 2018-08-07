澳洲城市基因滅登革熱成功 沒有環境影響

澳洲湯斯維爾市在2011年啟動蚊子基改計畫，並請學童一起散布滅蚊盒到野外，取得相當大的成功。(圖/世界蚊蟲計畫)

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中時電子報

澳洲昆士蘭省的湯斯維爾市(Townsville)自豪的宣布，他們利用釋放基改蚊子，根除了散播登革熱的埃及斑蚊，而且確定沒有不良的環境影響，因此同樣的方法可以擴大規模並在其他地方使用。

科學警戒(Science Alert)報導，這項計劃是由世界蚊蟲防治計劃（WMP）發起，研發出一種不會帶原登革熱病毒的蚊子，這是將蚊子刻意感染一種稱為沃爾巴克氏體(Wolbachia)的寄生微生物，沃爾巴克氏體會干擾了登革熱病毒的運作，使蚊子失去散播登革熱的能力。

科學家在實驗室裡將埃及斑蚊的卵囊泡在含有沃爾巴克氏體的水裡，在確定它們都變成無法帶原的蚊子卵以後，就裝在滅蚊盒 (Mozzie Box) 裡，大量且精心的釋放到野外，並且開始監測失去帶原力的蚊子數量。

計畫從2011年開始，但是大量釋放蚊子是2014年，湯斯維爾市總共放出了四百萬隻，過程中也有當地的學校參與，鼓勵孩子和父母把滅蚊盒釋放到野外去。研究人員說，當地社區的支持，是計劃成功的關鍵。

在經過4年的擴散後，研究人員發現當地的登革熱病例大幅下降，4年間僅發現了4起湯斯維爾市的本土登革熱病例，其中只有一個位在實驗範圍圈，另一個地點不確定。更重要的是，他們說也沒有可檢測不良環境影響。

這個成就相當了不起，因為自2001年的統計以來，湯斯維爾市每年的平均病例數是98起。

WMP的下一步是在不同地點進行更多試驗，看看是否可以實現相同的效果，登革熱、黃熱病和茲卡都屬於「黃熱病毒屬」，因此同樣的方法也可能根除茲卡病毒、黃熱病，甚至瘧疾等疾病，儘管還有一段路要走。

目前，印尼的日惹(Yogyakarta)是該團隊的下一個防治點，他們要研究人口更密集的地區，沃爾巴克氏體的作用是否仍有效。雖然實驗還沒展開，但是在湯斯維爾的例子，至少7年之後，沃爾巴克氏體仍然沒有消失。

WMP 的莎拉．伯斯莉(Sarah Boseley)說：「我們希望能夠再下一城，現有的防治方法，包括噴藥、接種，都很難減緩這些疾病的速度。我認為我們研發的方法可以產生重大影響，這項研究確實看起來非常有希望。」

(中時電子報)

文章來源：An Australian City Says They've Wiped Out a Dangerous Mosquito-Borne Disease, With No Environmental Impact

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