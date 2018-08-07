面對企業界頻喊「五缺」 賴清德：不相信政府會處理好？

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中時電子報

行政院長賴清德接受電子媒體專訪表示，面對台灣經濟問題，股票是經濟的櫥窗，公司治理也相當重要，必須要依法治理公司，投資者會更願意。面對企業界頻喊五缺，賴清德也忍不住激動說道「我很想走到老板前面跟他說清楚」、「是不是企業界認為，這些問題發生20年，不相信政府在短時間處理好？」

賴清德指出，行政院對針對提升民眾投資市場意願，推出當沖降稅等措施，以前散戶要股利94萬才能免課稅，等於是要投入資金2000萬左右才能有機會，經過稅改這些問題都已經解決。另外，行政院副院長施俊吉也說過，台灣的存款達40兆，上市櫃公司市值達37兆，基金保險則有23兆，台灣經濟有這樣的動能，代表台灣產業很好，讓資金發揮效果，並讓金融業協助台灣產業升級。

賴清德也提到，對於政府推動能源轉型，台灣的金融業的專案融資能力不足，必須要跟國際合作才能推動，所以台灣的金融業必須加強專案投資能力，並布局國際的金融網路，幫助台商發展，以及讓金融商品國際化。

對於企業界一再呼籲政府面對「五缺」，賴清德忍不住激動表示，「我很想走到他們前面跟說清楚」，行政院也成立投資台灣事務所，經濟部的投資事業處、投審會等單位，依照台灣當時的GDP，調動銀行對中小企業的放款高低。賴清德還說，是不是企業界在想，這些問題發生20年，蔡政府卻在短短時間內處理好，所以不相信？

(中時電子報)

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