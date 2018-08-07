看S-70C秀特技！空軍嘉義基地11日開放

神龍小組高空跳傘。（圖／楊佳穎攝）

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中時
楊佳穎
S-70C性能操演（圖／楊佳穎攝）
S-70C性能操演（圖／楊佳穎攝）
S-70C性能操演（圖／楊佳穎攝）
（圖／楊佳穎攝）

空軍嘉義基地將在11日舉行營區開放活動，並在今日搶先進行全兵力預校，除了有空軍儀隊、神龍小組操演，另有S-70C型機、C-130H型機及三型主力戰機性能展示、雷虎小組特技操演等項目，引發在場民眾陣陣驚呼。其中，由於S-70C即將被汰換，本次嘉義營區開放活動可能就是S-70C最後一次公開性能展示秀。

嘉義基地開放全兵力預校活動中，動態操演部分由神龍小組開場，操作「四人疊傘」等課目，並在空中秀出國旗、噴彩煙，最後教官們一一完美著陸。緊接著，由救護隊飛官駕駛S-70C-1，進行已好一陣子未公開表演的性能展示，包括懶8字、平面8字、旋轉上升下降、左右側飛及後退迴旋等項目，各式俯衝、倒退與大小角度轉彎動作相當吸睛。

不能缺少的還有IDF、幻象2000及F-16的單機性能展示，雷虎小組也在空中施放五彩煙幕大秀特技，最終由C-130運輸機於舞台前低空衝場，並進行最大型能爬升、高進場戰術突擊落地等項目，為展演劃下完美句點。

此外，現場也有眾多裝備靜態展示項目，除了即將替代S-70C的黑鷹救護直升機首度亮相，另有P-3C反潛機、AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機、OH-58D戰搜直升機、E-2K空中預警機、愛國者發射架、天弓飛彈發射架、麻雀飛彈發射架、36快砲、雷霆2000火箭車等裝備總計27項。

(中時 )

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