長青奉茶小棧、光田失智共照中心 聯合開張

2018年08月07日 21:48 中時 陳淑娥

光田日照中心長輩7日在專員帶領下，於「長青奉茶小棧」、光田失智共照中心揭幕活動上示範演出音樂輔療課程。（陳淑娥攝）

台灣步入高齡社會，失智人口逐年攀升，光田醫院紮根銀髮照護多年，7日為社區照護生活館「長青奉茶小棧」和「失智共同照護中心」共同揭幕，副市長林依瑩肯定光田很早就投入長照，更建構完整的「一站式服務到家」功能。

揭幕活動由長輩示範音樂輔療課程演出揭開序幕，林依瑩和光田綜合醫院總院長王乃弘巧扮成奉茶員粉墨登場，手拿古早大茶壺為現場長輩、來賓倒上一杯幸福茶，市議員王立任、楊典忠也見證儀式。

林依瑩指出，光田體系看見整個台灣長照的需求，很早就投入也做得很好，給長輩很好的照顧、給家屬很多的支持，現在將服務推向社區，提供更多長照和失智服務。

長照中心主任蔡麗珍說，「長青奉茶小棧」具備長照單一窗口的諮詢功能之外，讓民眾找得到、看得到、用得到之外，最重要的是可直接連結醫院資源、社區據點及居家照護的一條龍無縫接軌服務。

神經內科兼失智共照中心主任楊鈞百指出，失智症是一種疾病而不是正常的老化，許多人不了解正常老化與失智症的差異，等到情況嚴重、出現懷疑、情緒改變或者是行為異常時，早已錯過治療黃金期。楊鈞百進一步強調，治療失智症不能單靠藥物，多參與社交活動、保持在動的狀態，與人群互動說話也可刺激大腦，對延緩病情退化很有幫助。

(中時 )