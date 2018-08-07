美中貿易戰衝擊 賴揆：台商中低階自行車可能受影 台灣貨幣穩定

2018年08月07日 22:01 中時 張理國

美中貿易戰，政院喊出戒慎但不恐懼，賴揆晚間接受非凡財經台專訪時說，目前第一波會受到影響的台商的產業主要是中低階的自行車，可能在中國生產銷往美國；至於是否擔任貿易戰演變成貨幣戰，賴揆說，在央行主持之下，台灣的貨幣相對穩定股市、匯市也非常穩定。

賴揆說，在他親自主持的投資台灣專案會議裡面，會把中美貿易大戰的

各種層面甚至影響狀況隨時進行做討論，政院採取的態度就是戒慎但不恐懼。政院會實際去掌握中美貿易大戰的情況，也去了解每一個產業受影響的程度，然後提出對策給予解決。

賴揆說，美中貿易戰後，國際貨幣波動都很高，但台灣在央行的主持下，貨幣相對穩定，股市、匯市也非常穩定，一方面是因為台灣經濟面產業實力堅強，另一方面則是央行政策相當穩當。

賴揆在回應提問時說，台幣如果貶多一點，固然有助外銷，但可能會讓民眾購買物品時，價格就會比較高一點，造成生活層面受到影響。賴揆認為，國人可能會比較期待一個穩定的貨幣。

對於台灣金融帳連續31季淨流出，賴揆說，這是經常帳順差的國家常有的現象，韓國、新加坡都是例子。換句話說台灣每年賺很多錢，經常帳是順差的，當順差多累積多了外匯之後，可能也要轉而對外投資。

此外，賴揆在受訪中也不忘對企業信心喊話，大家真的不用擔心，儘管投資台灣，政府有一個專案的投資台灣事務所，他會也親自主持投資台灣專案會議，用「院長的層級」來協助解決五缺等投資問題。

(中時 )