都有在運動怎瘦不下來？3關鍵做錯竟讓人「越減越胖」

都有在運動怎瘦不下來？3關鍵做錯竟讓人「越減越胖」。運動示意圖。（資料照 周綾昀攝）

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中時電子報

瘦不下來絕對不是你不夠努力！很多想減肥的人，總是經歷過運動再多、吃得再少也不見得瘦下來，那可能就是方法不正確，犯了以下三種錯誤。

據《生命時報》報導，有不少人經歷過吃得比以前更少，而且都有去運動，卻還是不見瘦身成果的經驗。列舉出下面3項關鍵，可能就是越運動卻還越胖的原因。

1.有氧運動的時間低於30分鐘

開始持續運動的前30分鐘都是在消耗體內的水份和糖份，直到30分鐘後，才會開始燃燒脂肪，因此，如果要達到減重效果，必須持續運動達30分鐘以上，否則還沒讓脂肪開始分解前就停止運動，减肥效果自然不佳。

2.選擇合適的運動強度

應該選擇中小強度的運動，特別是耐力運動，比如行走、慢跑和體操等，一方面有利於改善脂肪代謝，另一方面不至於增加食欲。如果要減肥效果明顯，強度大的運動，消耗能量也當然會更多，專家建議每天運動1到2小時，可選擇中速跑、跳繩等有氧運動為主，再搭配肌力的重量訓練。

3.快速爆發力運動

人體肌肉是由許多肌肉纖維组成的，進行快速爆發力鍛煉，像是短跑、球類運動等需快速爆發力的運動方式，得到鍛煉的主要是體內的白肌纖維，白肌纖維橫斷面較粗，讓肌群容易發達粗壯，用此方法恐怕會越練越胖。

(中時電子報)

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