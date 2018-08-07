女子迷信躺棺材可轉運 天氣太熱活活悶死

2018年08月07日 21:57 中時電子報 吳家詮

韓國龜尾市一名女子因迷信「躺棺材能轉運」，找來空棺材和兩名室友一起在出租屋內進行「儀式」。不料由於天氣炎熱，該女子被活活悶死在棺材裡，直到第二天清晨才被發現死亡，而兩名與她一起睡棺材的室友則倖存了下來。

據英國《每日電訊報》報導，死者現年47歲，日前被另兩位從棺材內睡醒的室友發現，當時她躺在棺材內沒了呼吸，室友嚇得連忙報警。警方到達現場後發現房間裡的棺材很可疑，調查後發現，原來死者是因為迷信，才會找來空棺木，相約另外兩名室友舉行一種「神秘儀式」，她深信只要躺在棺材裡就能夠去除自己的厄運。

室友稱，這個儀式需要持續一整夜，她們在晚上8時左右分別躺進了棺材。兩個小時之後，死者曾經爬出棺木外抱怨「我覺得有點呼吸困難」，但室友勸她再忍一下，因此死者又再度堂躺回棺木中，就此入睡。

警方表示，這些女子都是「偽宗教（pseudo religion）」的成員，該組織是近年來韓國出現的人數較多的邪教組織。這些邪教宣稱，能通過一些奇特的儀式來解決各種個人、精神或經濟問題。

警方稱，案件並無可疑之處，初步判斷是因為天氣炎熱，棺木密不透風，才導致該女子躺在密閉的棺材內窒息死亡。如果經過屍檢，確定女子是在棺材內被悶死，倖存的2名室友可能會被控過失致人死亡。據悉，近期朝鮮半島受熱浪侵襲，氣溫高達40℃。

(中時電子報)