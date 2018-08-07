昔日古裝劇武林大俠 今67歲長這樣

2018年08月07日 22:04 中時 洪秀瑛

兩人談夫妻相處之道。（洪秀瑛攝）

夫妻倆黏TT。（凱格蘭創意策略顧問公司提供）

四口之家甜蜜幸福。（取自臉書）

孟飛今（7日）以中華保肝推廣協會健康大使身分，出席「黃金蜆提高酒精代謝功效之評估」研究結果發表會，他的第3任老婆羅月伶愛相隨，差20歲的夫妻倆甜蜜恩愛。孟飛與2任前妻有3個兒子，3段婚姻共5個兒子，會不會想再拚個女兒？67歲的他笑說：「我幾歲的人了，但能力還很強，我們是老夫少妻，我把老婆當女兒就好了。」

孟飛聲音宏亮、神采奕奕，身形保養得宜，對自己過去情史豐富，他妙答「美的事物多看兩眼，這是正常的啊」，他自認異性緣一直都不錯，認為演員一定要有桃花，不然誰掏腰包看他們呢，他也跟老婆說過「女孩子多看我兩眼，跟我親密拍照，妳不能吃醋」，老婆個性大方，「我喜歡自由自在，瀟灑過日子，如果她管太多、嘮叨，我當初就不會結婚了」。

他分享夫妻相處之道就是「盡量不要說教」，笑言「因為老人話多，我對她也沒什麼要求，我裝傻，就會讓她有成就感」。羅月伶說，「當一個人大聲的時候，另一個就小聲，等氣消了再坐下來談」，孟飛也點頭如搗蒜，頗有體悟：「以前的失敗就不要重蹈覆轍，吵贏了又怎麼樣呢。」

他當年風流瀟灑，身邊美女如雲，對老婆的第一印象是，「我當時把她當妹妹看，因為她不是我的菜，但她的單純、執著感動我」。坦言當年談戀愛談8年，因岳父岳母催婚才3度走入婚姻，「我當男主角的時候，她還沒生出來，我自己紀錄不是很好，加上年紀比她大很多，會不好意思」，2人當年沒辦婚禮，羅月伶說：「婚禮只是形式，重要是生活。」

明天適逢父親節，他與羅月伶育有2子，大的已17歲，小兒子13歲，他說兒子會存零用錢買禮物送他，送過刮鬍刀、手機等，2個兒子乖巧貼心。最讓他印象深刻的是，有次他打開皮夾準備買東西，小兒子看到他皮夾內只有200元，一轉頭回家拿自己存的零用錢3000元給他，對他說「拔拔，送給你，你不能沒有錢」，讓他哭笑不得，回兒子「拔拔有錢」，對兒子天真舉動感動至今。

孟飛1972年出道，拍了上百部電影，他原本對拍電視劇沒興趣，會接拍《神鵰俠侶》是因李朝永當時要他挺女友周遊（阿姑），無心插柳拍了人生代表作，後來又到大陸拍《雪山飛狐》，人生2部代表作都是阿姑製作。對阿姑和李朝永10月將辦結婚40週年婚宴，他笑說：「還沒通知我，祝福喔，阿姑情深義重，兩人都是大情聖，恩愛夫妻。」

他分享過去拍戲「爆肝」經驗，曾因拍戲累到3、4天沒睡，在《神鵰俠侶》一場飛起來的戲，頓時眼前發黑，接著休克昏倒。他透露自己曾有「孟十二」封號，意指最多同時有12部電影在拍，一上車就睡覺，司機累到出車禍好幾次，讓他嚇醒，「還好那時候年輕，現在沒辦法這樣軋」。

(中時 )