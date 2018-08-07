獨家》米其林級麵包在台吃不開 LALOS BAKERY 9／23熄燈

敦宜企業與法國麵包大師費多雷克．拉洛斯(Frederic Lalos)合作在台北101開設的LALOS BAKERY麵 包店，將於9／23日熄燈。( 攝影／姚舜)

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LALOS的麵包是巴黎許多米其林餐廳主廚指定使用，但在台灣卻「吃不開」。(攝影／姚舜)
除了各式法式麵包，LALOS BAKERY也販售各種法式甜點。(攝影／姚舜)

又有餐飲名店將吹熄燈號！引進法國米其林星級餐廳指定採購麵包店「LALOS BAKERY」的敦宜企業稍早在臉書公告，繼6月結束大直店與安和店後，位在台北101購物中心的「LALOS BAKERY」門市，於9月23日租約到期後將不再續租，此也意味著此一法國麵包店將自此退出台灣市場。

敦宜企業負責人、前三二行館董事長邱泰翰表示，敦宜企業沒有為「LALOS BAKERY」再找其它地點開店，一方面是租金與食材和人事成本太高，另一方面是台灣認識或懂得欣賞正統法式麵包的人太少，「市場真的太小！」。邱泰翰表示，敦宜自2011年引進LALOS BAKERY入台後，經營得很辛苦，「每個月都賠錢，只是賠多賠少」，因此經過仔細評估，敦宜決定讓LOLAS熄燈。

時間回到7年前，當時敦宜為了在與法國米其林三星名廚雅尼克合人作在台北101開設的「STAY by Yannick Alleno」法式餐廳供應最高端的烘焙品，於是決定把「LALOS BAKERY」一同從巴黎引進台灣。

〈LALOS BAKERY〉的主人費多雷克．拉洛斯(Frederic Lalos)在國際被譽為麵包烘焙界的「創作藝術家」(Artisan Createur)，年僅2 6歲時他即獲頒「國家級麵包烘焙工藝首獎MOF」，是MOF史上最年輕麵包主廚。同時這位麵包大廚更曾獲選為「法國2010年度烘焙麵包師」，成績傲入。

在巴黎，〈LALOS BAKERY〉生產的麵包，不只供應百年經典飯店，以及跨國頂級連鎖飯店內餐廳使用，更是米其林星級餐廳主廚指定用麵包。當年單是在大巴黎地區就有13家米其林餐廳指定使用〈LALOS〉的麵包 ，若將這些餐廳的星星加總共計18顆，非常顯赫輝煌。

為了讓台灣食饕嘗到「米其林級麵包」，台灣的〈LALOS BAKERY〉的每一個環節都與法國同步採最高標準，從進口原物料到發酵與烘焙過程都照法國總店食譜執行，同時並由Frederic Lalos麵包大師欽點的得意門生Guillaume來台駐店。只是，受限正統法式麵包在台屬小眾市場，邱泰翰在努力7年後最終決定「下車」。

LALOS BAKERY在臉書公告中表示，未來一個半月仍將繼續用心為客人烘焙美味的法式麵包、點心。

(工商 )

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