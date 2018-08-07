俄升級型圖-22M3M逆火式戰略轟炸機今秋首飛

2018年08月07日 22:11 中時電子報 盧伯華

俄羅斯媒體報導，圖波列夫航空所生產的升級型遠程超音速戰略導彈轟炸機「圖-22M3M」，預定於8月16日出廠地面測試後進行首飛。此款升級型主要改變在武器配備，它將攜帶新型X-32巡航導彈，在遠離敵方防區的一千公里外對目標進行攻擊。

衛星通訊社報導，圖波列夫航空生產聯合體(Tupolev PJSC)新聞處發佈消息稱，從前蘇聯時期的1970年代開始服役的圖-22M3逆火式轟炸機(Tu-22M3，北约代号：Backfire)，是用於從不同高度摧毀地面和海上目標，也是最受歡迎的超音速遠程戰略轟炸機。

塔斯社報導說，圖-22M3逆火式轟炸機前後共生產268架，目前尚有60餘架在服役中，其中數架還參加了空襲敘利亞的恐怖分子的軍事行動。這次估計將有30架參與升級改造。

據了解，圖-22М3М與其前代最主要區別是攜帶的武器。這種飛機能夠攜帶Х-32空對地巡航導彈，Х-32是X-22的深度改進型。飛機上還安裝有強大的發動機和防電子干擾雷達與慣性導航系統。

改進型的X-32巡航導彈能夠攻擊距離1000公里的目標，配備此型巡航導彈也就使圖-22 М3М能夠在不進入敵人防空區範圍的情況下發射導彈進行攻擊。

(中時電子報)