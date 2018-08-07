台北》民調墊底誰的錯？ 姚文智陣營竟要求高嘉瑜退黨

2018年08月07日 22:23 中時電子報 呂承哲

民進黨台北市長參選人姚文智5月底被黨中央提名後，民調持續墊底，甚至連為綠營台北市議員「母雞」選情都無法順利拉抬，黨內的「友柯派」轉向尋求其他支持。對此，姚陣營發言人洪立齊今(7)日在政論節目指出，某些黨內同志行為會造成選民混淆，直接點名北市府顧問周榆修、市議員高嘉瑜應該主動退黨。

洪立齊在節目《鄭知道了》針對姚文智民調低迷表示，一部分支持者的意志還不夠堅定，可能是在不想讓國民黨贏的狀況下，對於是否支持柯文哲仍有存疑。但現在姚文智已經被黨提名，部分同志行為卻讓人無法理解。洪立齊直接點名，北市府顧問周榆修，以及最近幾天在其他節目上挺柯的市議員高嘉瑜，他們的行為容易讓支持者混淆。

主持人鄭弘儀提問，是希望黨中央處理這些人嗎？洪立齊表示，市黨部針對這些問題都有在研議，呼籲這些挺柯的綠營人士，在黨內已自提人選的情況下，要多做考量。至於該怎麼處理，洪立齊認為，第一種就是主動退黨、不要掛黨籍，第二種就是市黨部直接處理。洪立齊說，他能體諒議員選舉辛苦，「但有時候是選擇問題」。

對此，網友罵翻，紛紛留言表示「姚文智才該退黨」、「高嘉瑜表示：退個屁，你三個月後就退出政壇了」、「那藍世聰也順便一起啊，姚發言人什麼咖小」、「姚文智的表現挺得起嗎？」、「果然是古意的黨，都是別人的錯」。

(中時電子報)