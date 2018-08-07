西好萊塢議會提議 摘除星光大道的川普之星

川普之星在7月25日遭到破壞，是2年以來的第2起。(圖/美聯社)

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中時電子報

西好萊塢市議會(West Hollywood City Council)一致批准了一項決議，建議將川普總統在多年前留在好萊塢星光大道上的川普之星給拆除，因為他對女性的態度令人憤怒，還有其他言行都太爭議。

美聯社報導，川普是2004年製播的真人實境節目「誰是接班人」(The Apprentice)的核心角色，這個節目相當成功，得到好萊塢的認可，因此於2007年在星光大道上榮獲了一顆屬於自己的星星。

然而在他開始選總統之後，這顆川普之星是屢遭破壞，早在2016年11月大選前夕，一位名叫詹姆斯．奧提斯（James Otis）的男子就破壞了川普之星。然後就在上個月底(7月25日)，又發生破壞事件，一名叫奧斯提．克雷(Austin Clay)的男子出面承認犯案，他被指控犯有故意破壞罪。

星期一，西好萊塢市議會就上個月的破壞事件提出討論，議會一致認為川普言行的爭議太大，確實不適合繼續在星光大道上留名與星。然而，商會會長勞瑞．古柏爾(Leron Gubler)卻認為「星光大道從未刪除過一顆星，因為那是步道的歷史結構一部分，無論此人是好是壞。」

目前川普之星已被修復，在修復前，許多人撿拾川普星的石料碎片回去紀念。

(中時電子報)

影》男子深夜砸爛星光大道川普星星 影片全都錄

文章來源：Council wants to remove Trump star from Walk of Fame

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