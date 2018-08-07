星二代受矚目 孟飛誇兒沒傲氣

2018年08月07日 22:37 中時 洪秀瑛

孟飛（右）和現任妻子。（洪秀瑛攝）

孟翔（右）和王燦上節目。（取自臉書）

孟翔（左起）常跟著周嘉麗、梁佑南和王燦做公益。（取自臉書）

孟飛今（7日）以中華保肝推廣協會健康大使身分，出席「黃金蜆提高酒精代謝功效之評估」研究結果發表會，他帶著第3任老婆到場，差20歲的兩人互動甜蜜恩愛。他與2任前妻有3個兒子，3段婚姻共5個兒子，會不會想再拚個女兒？67歲的他笑說：「我幾歲的人了，但能力還很強，我們是老夫少妻，我把老婆當女兒就好了。」

孟飛與第1任前妻生的兒子孟翔已入行多年，雖偶有演出，也常參與「曉水珠心靈之旅」做公益，嚴格來說機運不算太好。孟飛說，孟翔本來是英文老師，「他說對表演有興趣，我就讓他走走看，這年代當藝人沒那麼好混，孟翔把話聽進去了，所以他身材練得很好，我也介紹少林寺師父教他武功、另外找師父教他摔角，也請老師教他唱歌，並有朋友教他主持，現在的藝人必須是全方位」。

孟飛透過鏡頭替兒子加油打氣，「爸爸不是誇獎你，你的能耐很強，你是明日之星，年齡不是問題，以前像孫越、陳松勇，都是中年以後才紅起來，兒子，加油」。他說兒子很能吃苦、受教，沒有傲氣，兒子的演藝之路苦了一點，老天要有眼，趕快讓他一鳴驚人。語畢，他再次向兒子喊話「當你能文能武，歷經這麼多歲月，輪到你掌旗的時候，這支旗插下去才會牢固，這是爸爸對你有信心的地方」。

(中時 )