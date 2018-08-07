黃遠父親節前現身表愛意 黃仲崑放話準備好「當阿公」！

黃遠力挺爸爸黃仲崑新片《范保德》。（粘耿豪攝）

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傅孟柏提早請爸爸到日本過父親節。(粘耿豪攝）

電影《范保德》於父親節前夕舉辦特映記者會，讓片中「父子們」提前歡度父親節，導演蕭雅全的女兒驚喜出場，主演黃仲崑的兒子黃遠更現身為爸爸助陣，黃遠先透過對講機神秘獻聲，接著上台用台語對黃仲崑說：「我愛你！」笑言平時無法說出這三個字，用方言比較不會害羞，但2人有私下「小暗號」互相表達愛意，展現濃厚的父子情，黃遠表示明天也會按照往例請阿嬤和爸爸吃飯。

黃仲崑提到對黃遠的期許，他之前總是叮嚀黃遠：「要小心啊！我還不想這麼早當阿公。」但現在改口：「我準備好了，隨時要讓我當阿公都無所謂。」另外，在片中飾演黃仲崑兒子的傅孟柏也很有孝心，提前請全家到日本旅遊慶祝父親節，因為弟弟在當地唸書，一家人開車到富士山旅遊，全由他買單，是否像片中和父親一起泡湯、搓背？他搖頭笑答：「天氣太熱了！」

來自香港的古斌表示，自從到台灣發展後，和父親的關係反而變好，爸爸看過他主演的《角頭2》相當感動，陳大天則請父親觀賞《范保德》作為父親節禮物。飾演年輕版范保德的莊凱勛因忙拍戲和顧兒子不克前來，他人生中首度以父親身份過節，遺憾只能在工作度過，他表示原以為自己會是「虎爸」，卻成為見到兒子就開心的「兒子傻瓜」。該片17日上映。

(中時 )

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