中元廣告惹議！全聯重發影片 再次強調初衷

2018年08月07日 23:21 工商 劉馥瑜

全聯福利中心2018年中元感恩月廣告影片，因人物取材惹議，引起正反兩極的評價，昨晚全聯緊急宣布停播影片後，今天在社群網路上仍持續討論。全聯與台灣奧美集團今晚共同發布聲明，強調廣告影片目的是彰顯中元普渡習俗的溫暖良善，進而鼓勵大家持續參與、維繫中元的傳統習俗。

全聯並將3支廣告影片放在自家Youtube平台上，表示希望讓大家了解背後的初衷本意，檔案將於3日後移除。

聲明全文如下：

全聯福利中心2018年中元感恩月的廣告影片，談的是「感恩」與「感念」的價值觀。

每年農曆七月中元普渡的習俗，由民眾準備食物飲料等供品，款待素昧平生、無家可歸的好兄弟（好姐妹），甚至貼心準備臉盆毛巾讓風塵僕僕的他們能先行梳洗再享用佳餚，這是何其無私而不求回報的大愛奉獻。

我們思考的角度是，如果這些前人能夠開口說，他們會用什麼樣的心情、什麼樣的話語，表達他們對陽間善眾的感謝。希望藉由這些影片，向每一位參與中元普渡的人們致意，彰顯這個習俗的溫暖良善，更珍視我們傳統文化中懂得並且願意去關懷他人的同理心，進而鼓勵大家持續參與、維繫中元的傳統習俗。

關於影片角色設定的思考很單純，只是希望能夠兼容台灣這塊土地上生長的不同族群，分別是早期曾受日本教育說日語的媽媽、操外省口音的眷村伯伯以及講台語的知識青年。無論什麼背景、出身，都能一視同仁地得到愛與包容，是這個社會最偉大的地方，而中元普渡的習俗證明了這種美好的真實存在。

由於某些與事實不符的影射聯想，造成社會的紛擾討論，我們在不希望爭議擴大甚至扭曲原意的考量下決定停止廣告的電視播放，但真相和初衷，有讓大眾知道的必要，謹在此處，利用YouTube的自媒體平台將三支系列影片的全貌完整呈現，感念先人，也感恩每一位曾經在中元時節誠心付出的人們。

(工商 )