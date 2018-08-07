粉絲勿錯過 ！《永遠愛妳，惠妮！》推出大銀幕「K歌版」

惠妮休斯頓年輕時生活照曝光。（威視提供）

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威視電影【永遠愛妳，惠妮！】正式預告

已故西洋樂壇天后惠妮休斯頓的唯一官方認證紀錄片《永遠愛妳，惠妮！》，這部首部獲得家人與官方公司攜手支持的紀錄片，不單聚焦於惠妮休斯頓戲劇化的一生，更在奧斯卡名導凱文麥唐納（Kevin Macdonald）鏡頭的帶領下，呈現這位曾被譽為「美國心跳聲」的傳奇巨星惠妮休斯頓最真實的一生，導演還特別找來年輕時期曾與惠妮休斯頓論及婚嫁的前男友布萊德強森 (Brad Johnson) 回憶當年的甜蜜約會過往。

電影上周在台試片後，獲得實力派歌手楊乃文、林凡、四分衛主唱陳如山等人一致讚賞，片商更在昨晚電影特映會中邀請到一批死忠惠妮休斯頓粉絲搶先觀影，看完片後粉絲們一致淚推，「沒想過在電影院聽到她的歌聲，全身起雞皮疙瘩，眼淚當場流下來！」為了紀念這位傳奇歌后，片商更將片尾曲〈I Have Nothing〉改造成Ｋ歌版字幕，讓觀眾不僅可以進演唱會聽演唱會，還可以大聲一起唱！

少女時期的前男友布萊德強森(Brad Johnson)罕見地在鏡頭前公開回憶那段甜蜜往事，「你能想像一個三十多歲的單身男子，開車去接惠妮休斯頓吃晚餐，我感覺簡直飄飄欲仙。」惠妮休斯頓的髮型設計師兼好友也在訪談中證實，兩人曾一度論及婚嫁，多年後鏡頭前的他在言談中仍表達出對惠妮休斯頓滿滿眷戀，「她經常大笑，笑起來很迷人，當時她只是一個23歲女孩，看恐怖片時候緊抓你的手臂，蜷縮在你身邊。」該片10日上映。

(中時 )

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