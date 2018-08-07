污辱女性！ 美市議會決議要求撤除星光大道川普星磚

位於好萊塢星光大道上的川普星磚多次遭人破壞，圖左為2007年獲選登錄為星光大道名人，圖右則是星形磁磚於7月底遭到破壞的現場。（圖／美聯社）

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中時電子報

大洛杉磯地區的西好萊塢市議會本周一全票通過一項史無前例的決議，要求拆除好萊塢星光大道上的川普星磚，因為川普總統對女性有歧視與污辱性言行。

據《每日郵報》報導，西好萊塢市長杜倫(John Duran)在他個人的推特上貼文表示，市議會已通過決議，要求好萊塢商會撤除星光大道上的川普星磚。

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此一提案是由西好萊塢市代理市長達米科(John D’Amico)與女性市議員霍娃 (Lindsey Horvath ) 領銜，針對川普污辱女性的言辭與行為，要求撤除星光大道上的川普星磚。在市議會通過決議前，市議會已先向洛杉磯市議會與好萊塢商會提出拆除川普星磚的要求，指稱川普的言行背離西好萊塢市、大洛杉磯地區、加州與整個國家所堅持的價值。

《洛杉磯時報》說，西好萊塢市議會的決議沒有提到早先川普星磚遭到破壞的事件。位於星光大道上的川普星磚已前後數度遭到反對人士的破壞，包括近期內由一名24歲青年克萊(Austin Mikel Clay)以十字鎬砸破星磚，他事後也向警方自首。

市議會的提案亦未提到包括川普其他飽受爭議的行為，包括強制分離墨西哥邊境移民家庭成員以及否認俄羅斯干預美國總統大選等。

好萊塢星光大道上有2500個鑲有好萊塢商會追敬名人姓名的星形磁磚，以紀念他們對娛樂業的貢獻，也因而成為著名觀光景點。川普則是在2007年獲此殊榮，洛杉磯市如果撤除星光大道上的川普星磚，也將是史無前例的舉動。2015年曾有人呼籲撤除「天才老爹」比爾．考斯比(Bill Cosby)的星磚，因其涉入性侵的司法案件，但最後沒有得到好萊塢商會的支持而未能撤除。

(中時電子報)

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