藍委擬要求赴立院備詢 吳音寧：想不透原因

2018年08月08日 00:01 中時電子報 丁世傑

國民黨立法院黨團擬請台北農產運銷公司總經理吳音寧赴經濟委員會備詢。吳音寧昨（7）日晚受訪表示，若相關法規要求她必須列席備詢或報告，一定會遵守規定，若法規無規定要求她必須列席，但外界卻希望她到場，這部分連她自己也想不透原因。

根據中央社報導，吳音寧表示，她的態度都是一致，不管是台北市政府應市議會要求或立法院國民黨團希望她出席立院備詢，應該還是要遵循相關規定，也希望外界可以讓北農回歸應有體制，而不是一直圍繞在她個人議題打轉，這樣無助於台灣農產運銷產業。

報導指出，國民黨立院黨團內部評估，因農委會在台北農產運銷公司持股逾2成，吳音寧是由農委會推派出任的北農總經理，依「國營事業管理法」相關規定及立法精神，不排除下會期開議後，要求吳音寧赴立院經濟委員會報告備詢。

北農股權是農委會與北市府各占22.76%（官股比例共45.52%）、各級農會占24.81%股份、台灣省青果運銷合作社占9.48%、農產品販運商及其他占20.19%。

依據「臺北市政府投資事業管理監督自治條例」第9條，市政府資本額未超過百分之五十之投資事業，其總經理或董事長如二者均非市政府股權代表，由市政府指派股權代表一人列席報告。吳音寧以此理由拒赴台北市議會報告備詢。

但是根據「國營事業管理法」第3條第3項，政府資本未超過百分之五十，但由政府指派公股代表擔任董事長或總經理者，立法院得要求該公司董事長或總經理至立法院報告股東大會通過之預算及營運狀況，並備詢。

換言之，根據「國營事業管理法」，吳音寧恐怕很難拒絕藍委要求去立法院備詢。

不過，農委會主委林聰賢昨接受聯訪回應，北農公司不是農委會可以指揮調動的，農委會尊重台北市政府，「如果立法院要求北農的誰要到立法院報告，應該要先通知台北市政府，這部分我們（農委會）會樂於協調」。

台北市長柯文哲則說，吳音寧到立院備詢無法根本解決問題，反而是不切實際，吳音寧還是「乖乖到市議會備詢就好」

(中時電子報)