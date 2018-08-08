診所女工讀生壓力大難入睡 男醫師伸狼爪摸奶「助眠」

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報

北部地區一名年輕女學生到診所當工讀生，因為壓力大而失眠，於是就近向這家診所的醫生告知，不料這名醫生竟然起了色心，藉著幫她「按摩」治療的機會，竟然在診間伸出狼爪，掀開女學生內衣，還觸摸了私密處，處世未深的小女孩嚇得不敢反抗，但事後將這醫生的離譜行為告訴診所的女同事，在她們協助下提出了告訴。

這名女工讀生說，她告訴診所同事們自己有失眠現象，診所的一名男醫師說可按摩治療，於是將她帶往診療間，卻用手撫摸她的胸部，還把手伸進胸罩內揉奶頭，甚至還觸摸到最後底線的「私密處」，以致她身心受創，前往警局提告。

據《蘋果》即時報導，新北地檢署偵辦後認為男醫師犯罪嫌疑不足，將他不起訴，女子雖向高檢署提出再議，卻也被認為無理由而駁回，女子於是決定向新北地院聲請交付審判。

新北地院勘查警方當時查扣了診所走道、診間、觀察區、櫃檯區等處監視畫面，新北地院勘驗後發現當時診間只有女子、呂男在場，而按摩不到1分鐘後，呂男突然起身，關掉診療床上的電燈，導致無法清楚拍攝女子當時臉部表情。

法官審閱相關監視錄影，發現呂男替女子按摩時間長達9分鐘，依稀還是可以看出過程中女子不僅曾皺眉，結束後也立即向兩名女同事反應，認為呂男涉嫌利用權勢猥褻罪重大，裁准交付審判。

(中時電子報)

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