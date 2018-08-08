餐飲接連倒店 高雄人自嘲像「死城」疾呼誰來救經濟？

餐飲接連倒店 高雄人自嘲像「死城」疾呼誰來救經濟？圖為空氣品質差時，高雄市區一片灰濛，遠方高雄地標85大樓（中偏右）只能隱約看到身影。（資料照 王錦河攝）

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中時電子報

一名網友發表「高雄是一座死城」的文章，內容提到高雄最近不少餐飲業關門大吉、平均薪資低、物價卻和台北差不多，特別替高雄叫屈「台灣本島所有縣市，虧欠高雄最多」，因為「錢就台北收，污染就高雄受」，讓他不忍上網發問「誰來救救高雄的經濟」。

網友在論壇mobile01的發文中主張，認為高雄景氣低落、基層勞工的薪水25k以下的佔了七八成，就算是同家公司的同個職位，高雄和北中的薪水也差了15k，休息日還少了一天，所以大家消費不起，就會讓很多店家關店。他認為在高雄的物價跟在台北差不多，一個便當也要七八十元，而房價大概便宜一點點，他舉例在高雄蛋黃區的房價大概70-80萬。

該網友直呼，官方失業率不到4你相信嗎？最近真的好工作變多了嗎？要不要來高雄看一看，工作難找，資方多是慣老闆。他認為「台灣本島所有縣市，虧欠高雄最多，錢就台北收，污染就高雄受，得了便宜還賣乖」，最後直呼「誰來救救高雄的經濟？」

後來，原PO也補充稱自己在高雄出生，只有年輕時在台北待過幾年，認為「高雄(的經濟)是歷史以來最差的，不知道當政者的數字那來的」，希望執政者不要有「台北好就全國好」的心態。

論點一出，引起許多網友激烈辯論，有人反諷說，「樓主一定是沒聽總統在講，數學不好喔？經濟是20年來最好！高雄可是滿滿的台灣價值啊」、「你的信仰不夠重，信仰重的人覺得很幸福的」、「陳菊說，希望市民能用疼惜她的心，繼續疼惜支持陳其邁」。

有人認為原PO的比喻有點故意，「應該要以同樣坪數、機能地段的房價來比較」、「台北也能買到50塊的便當」。還有人對於低薪部分，持不同看法，「7、8成都2萬塊的薪水？有嗎？幾個朋友在高雄都混的不差啊！有在中鋼、中船、科技業日本外商、銀行小主管…年薪都應該有破百」。不過大多數的人都同意，「不景氣時，大家都差」已變成全民共識。

(中時電子報)

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