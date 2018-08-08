國際記盟與台灣記協 譴責台北市府干預新聞自由

2018年08月08日 00:01 中時電子報 丁世傑

國際新聞記者聯盟及台灣新聞記者協會昨（7）日發出聯合聲明，指稱北市府一年內介入3起媒體報導，呼籲北市府停止對媒體恫嚇和騷擾。

根據中央社報導，國際新聞記者聯盟（IFJ）與台灣新聞記者協會（ATJ）在聲明內容指稱，台北市政府在不到一年的時間發生3起介入媒體報導的事件。「使我們嚴重懷疑北市府對台灣新聞自由的承諾。」聲明中也譴責北市府主導介入媒體報導和調查，要求北市府應立刻停止對媒體恫嚇和騷擾。

聲明內容提及，台北市長柯文哲於去年7月在「台北上海論壇」以「兩岸一家親」和「命運共同體」評論兩岸關係，並堅稱曾送交草稿給國家安全會議；國安會則否認。此後，柯的用語是否曾事先徵得中央同意，就一直是爭議。

聲明指出，今年6月一名記者在臉書上稱她取得柯文哲所稱的講稿，當中並無那些詞句，已準備報導，但該報導從未被播出，記者指控柯市長消音她的報導。稍後柯則開玩笑暗示，原本預期市府團隊已將她「擺平」。

此外，聲明內容也詳述，有記者因撰寫台北燈節內幕被封殺的傳聞事件、北市愛滋患者名單外洩，北市衛生局介入要求記者不可報導等事件發生的經過。

「這裡有一條清晰可見，不該被忽略的軌跡。」台灣新聞記者協會秘書長陳益能強調，為了這些一再踩踏台灣記者自由報導權利的行為，「我們別無選擇必須毫無保留地譴責台北市長柯文哲。」

國際記者聯盟表示，「台北市政府對新聞記者恫嚇和騷擾的模式，會讓外界質疑台灣新聞自由及對要求權力負責的能力。」要求北市府應停止騷擾和抵制那些只為了完成自己工作的記者。

針對上述指控與譴責，台北市政府發言人劉奕霆昨日晚間回應，市府並未有此行為，也尊重媒體報導與新聞自由。

(中時電子報)