笑了！謝震武突問周玉蔻：有小編跟妳要48K？

2018年08月08日 00:01 中時電子報 吳玫穎

周玉蔻節目上露出想破頭的模樣。(翻攝網路)

去年行政院公布平均月薪4萬8引發質疑，而行政院長賴清德日前接受網路直播節目訪問，強調4萬8是名目總薪資，會提這數據是要讓資方心裡有數，讓勞工能向老闆據理力爭：「你給的薪水太低了！」一席話被痛批不知民間疾苦。然而周玉蔻昨(7日)上《新聞面對面》也難護航，難得舉手摸頭坦言：「我自己昨天也在想…」話還沒說完，就被謝震武打趣笑問：「怎麼樣？也有小編跟你說蔻姐4萬8」令全場瞬間爆笑。

賴清德在訪問中稱平均薪資4萬8是一個行情，以後勞工談薪資，就可跟老闆據理力爭「你給的薪水太低了！」一席話被罵翻；主持人謝震武認為整件事情除了平均薪資4萬8是一個爭執點，另一個點就在於要勞工去跟老闆據理力爭，說實話也點困難，「我也在想，如果我們事務所員工來跟我講說…對，你知道這個要員工去開口說實話是有點困難。」

一向支持賴清德的周玉蔻對此也難護航，「所以這個話，當然他自己在講出來之後，他可能會面臨這個批判，他應該也有所覺知，當然就是賴清德有一個非常純淨人格…」

「你有律師事務所，我們也有編輯部，那我自己昨天也在想…」周玉蔻話還沒說話，就被謝震武打趣笑問：「怎麼樣？也有小編跟你說蔻姐4萬8」一句話逗得全場爆笑。

不過周玉蔻就認為以後賴清德回答此類問題要「政客化」，建議他可以這樣回答：「我們政府的責任就是要把大家薪資提高，然後讓產業界可以更多的利潤，然後分享給我們員工，然而我們要有制度讓這個分享是被強迫的，對不對？」

(中時電子報)