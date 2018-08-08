台灣經濟僅剩數據亮眼！ 吳子嘉曝綠營執政致命傷

2018年08月08日 00:04 中時電子報 呂承哲

行政院長賴清德今年4月底受訪表示，台灣國內勞工平均薪資4.8萬元，創下空前新高，昨日受訪時再度表示，勞工可對老闆說「你給的薪水太低」，再被民眾怒轟不知百姓疾苦。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉在節目上指出，民進黨為了奪權搞選舉，得到權力後卻沒有目標去經營，這樣怎能搞好經濟？

面對台灣低薪困境，賴清德曾經說出「台灣國內勞工平均薪資4.8萬元」一句話再度被提起討論。政論節目《年代向錢看》主持人陳凝觀指出，台大會計系的學生畢業，進入四大會計事務所工作，在上海所得8千元人民幣，大約4萬台幣，還在持續上升，台灣則是20年前跟現在都是只有3.2萬元台幣。

吳子嘉指出，台灣政壇上就台北市長柯文哲、行政院長賴清德最為誠實，所以賴清德不是說錯話，而是講出他的真心話，依照上述的例子，講出這樣的話會讓人覺得感受落差很大。他認為，吳子嘉的財經專業比較不足，其實整個民進黨內的財經專業也是先天缺陷，但是總統蔡英文本身卻是財經法的專家，身邊圍繞著財界人士，財政部、經濟部也都是小英人馬，指出民進黨政府的國家戰略完全沒有目標。

吳子嘉與陳凝觀都指出，民進黨為了奪權搞選舉，得到權力後卻沒有目標去經營，現在的年輕人不怕賦予政治人物權力，只怕你不把事情做好，民進黨政府只是把原本的餅重新分配，沒有把餅做大，若你要有本事做出來，就要好好的規劃未來市場如何發展，戰略該怎麼布局，才能搞好經濟。

(中時電子報)