台灣經濟僅剩數據亮眼！ 吳子嘉曝綠營執政致命傷

台灣經濟停滯不前，行政院長賴清德今年4月底受訪表示，台灣國內勞工平均薪資4.8萬元，創下空前新高。(中時資料照)

友善列印
中時電子報

行政院長賴清德今年4月底受訪表示，台灣國內勞工平均薪資4.8萬元，創下空前新高，昨日受訪時再度表示，勞工可對老闆說「你給的薪水太低」，再被民眾怒轟不知百姓疾苦。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉在節目上指出，民進黨為了奪權搞選舉，得到權力後卻沒有目標去經營，這樣怎能搞好經濟？

面對台灣低薪困境，賴清德曾經說出「台灣國內勞工平均薪資4.8萬元」一句話再度被提起討論。政論節目《年代向錢看》主持人陳凝觀指出，台大會計系的學生畢業，進入四大會計事務所工作，在上海所得8千元人民幣，大約4萬台幣，還在持續上升，台灣則是20年前跟現在都是只有3.2萬元台幣。

吳子嘉指出，台灣政壇上就台北市長柯文哲、行政院長賴清德最為誠實，所以賴清德不是說錯話，而是講出他的真心話，依照上述的例子，講出這樣的話會讓人覺得感受落差很大。他認為，吳子嘉的財經專業比較不足，其實整個民進黨內的財經專業也是先天缺陷，但是總統蔡英文本身卻是財經法的專家，身邊圍繞著財界人士，財政部、經濟部也都是小英人馬，指出民進黨政府的國家戰略完全沒有目標。

吳子嘉與陳凝觀都指出，民進黨為了奪權搞選舉，得到權力後卻沒有目標去經營，現在的年輕人不怕賦予政治人物權力，只怕你不把事情做好，民進黨政府只是把原本的餅重新分配，沒有把餅做大，若你要有本事做出來，就要好好的規劃未來市場如何發展，戰略該怎麼布局，才能搞好經濟。

(中時電子報)

國際記盟與台灣記協 譴責台北市…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。