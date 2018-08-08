歐洲旅遊沒有冷氣吹 想討拍反遭網友怒噓沒知識

2018年08月08日 00:11 中時電子報 呂承哲 中時電子報/

要旅遊也要有常識！一名網友上臉書社團「爆料公社」指出，日前與家人前往歐洲旅遊，沒想到當地的飯店沒有空調，房間跟烤爐一般，他跟旅行社業者抱怨，對方回應因為歐洲天氣狀況，所以許多地方的房屋內都沒有安裝空調，他似乎對這理由不滿意，上網爆料後反遭到網友狂噓。

該名網友表示，「30幾度的高溫，假如走行程的話，我想無話可說，但假如晚上回到飯店是沒有空調的飯店，然後房間跟烤爐一般，而且不是只有一天是這種狀況…」，他透過東南旅行社報明這次的歐洲旅遊，卻得到這樣的旅遊品質，他還表示，團員們有人帶著80幾歲的老媽媽，「我帶著兩個小朋友，小朋友晚上說太熱了睡不著，我心裡想著：這是花錢找罪受的概念」，他跑卻客訴，旅行社業者回應，歐洲因為天氣型態，冬季較夏季長很多，所以大多不會在市內安裝空調冷氣，但他還是對此回應不滿意，將業者回文貼到社團內。

然而，這樣的討拍行為，返到引起網友怒火留言「歐洲很多地方不太需要裝冷氣所以沒裝」、「真的要先做功課，培養世界觀」、「各國有不同風土民情，這也是旅行的意義與體驗」、「用台灣的觀點看世界」。就有網友翻出日前國發會主委陳美伶日前赴德國參訪，說出德國幾乎沒裝冷氣，屋內卻很涼，台灣應該好好學習，也遭到許多網友罵翻。

(中時電子報)