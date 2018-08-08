U18亞青男籃》韓國泡菜難嚥 中華和巴林打8強附加賽

譚傑龍（右）與韓國一戰表現出色。（取自FIBA官網）

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中時電子報
／綜合報導

FIBA 2018 U18亞青男籃錦標賽，中華隊7日晚間出戰韓國隊，上半場打完落後5分，可惜在第3節被對手拉開差距，帶著15分落後進入第4節，雖然一度追到只剩7分落後，最終仍86：97吞下第一敗，接下來要和巴林打8強附加賽，贏家才能晉級8強。

混血小將譚傑龍此役打得相當積極，在禁區勇於利用身體和韓國球員對抗，獲得球迷讚賞，本戰他繳出21分、15籃板「雙十」數據，馬建豪則攻下全隊最高25分；韓國隊以李鉉鐘的數據最佳，26分、13籃板，隊友朴牧斌25分。

馬建豪（右）狂砍26分，由於他身材瘦長，球迷把他比喻為NBA球星杜蘭特，讚他「馬KD」。（取自FIBA官網）

這場比賽裁判吹判尺度也讓一路跟著看直播的台灣球迷相當氣憤，許多看來只摸到一點邊的吹犯規，全場33犯，比韓國多出15次，光上半場韓國就有25罰機會，比中華隊的8罰多出三倍，中華隊不只全場罰球次數22：47比對手少一半以上，命中率也只有五成，無法透過罰球多追點分數。

中華隊8日晚間6點45分出戰巴林，若順利晉級8強，就要跟菲律賓爭搶4強門票，菲律賓小組賽表現不俗，最後一戰以73：63擊退中國大陸，以3連勝、分組第一直接晉8強。

(中時電子報)

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