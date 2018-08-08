「粉紅豬小妹故事屋」太熱門 南市府加碼15場

2018年08月08日 03:22 中時 曹婷婷

「2018台南市英語閱讀季」正熱鬧展開，其中，「粉紅豬小妹故事屋」在活動正式開始前已在媽媽Line群組瘋傳分享，報名員額幾乎被搶光，為滿足廣大群眾需求，市府決定8到11月份加碼15場，有興趣的爸爸媽媽再錯過！

主辦單位台南市政府第二官方語言辦公室表示，7月、8月原本辦理40場「粉紅豬小妹故事屋」英語說故事，邀請國內外專業講師講英語故事，未演先轟動，短短幾天一搶而空，讓主辦單位困擾的是，7萬2000多分份的閱讀護照發到國小學生手中時，早就沒有報名員額了，許多學校老師或家長紛紛反應「小朋友很失望！」

在台南市立圖書館鼎力協助下，決定加碼15場「粉紅豬小妹故事屋」，提供600個名額讓小朋友參加，加場的「粉紅豬小妹故事屋」將於15個分區圖書館辦理。

洪玉貞館長表示，加碼場次會堅守最佳品質，邀專業外籍老師或具備說故事專長的英語老師主講，現場也會安排抽獎，此次加場的故事屋由富樂夢學園長唐雅慧派遣學園老師到圖書館協助教學，並一同規畫和設計教學內容。

考量偏鄉圖書館投影設備不足，也會特地製作大型佩佩豬繪本並準備多樣遊戲和現場小朋友互動，希望帶給小朋友們學習英語最大的樂趣！ 二官辦表示，粉紅豬小妹魅力引發小朋友聽英語故事興趣，家長也熱情參與、全程陪同，有家長表示，參加完「粉紅豬小妹故事屋」後，自己也開始朗讀英語繪本給孩子聽，讓孩子快樂學英文，希望「粉紅豬小妹故事屋」能在小朋友心中種下熱愛英語的種子，實踐讓英語成為孩子「生活語言」。

(中時 )