MITSUI OUTLET PARK林口「盛夏日本祭」 日系品牌、美食優惠一網打盡

2018年08月08日 03:22 中時 石欣蒨

今夏MITSUI OUTLET PARK 林口特別打造獨家限定的日本物產展。（MITSUI OUTLET PARK提供）

MITSUI OUTLET PARK林口9月2日前，全館憑單筆消費滿2500元發票，即可至「班尼頓專業攝影」打造的慶典場景拍攝紀念照及體驗花浴衣服務。（MITSUI OUTLET PARK提供）

日式的各種慶典都深受台人歡迎，MITSUI OUTLET PARK 林口不僅在9月2日前於館內中央廣場設置了和風造景，即日起至8月19日更舉行「盛夏日本祭」，推出了多項精彩的活動邀請消費者共同迎接8月盛夏，館內人氣四大日系品牌更推出聯合抽獎活動，帶著家人到林口就可以享受一整天的夏日慶典。

今夏MITSUI OUTLET PARK 林口特別打造獨家限定的日本物產展，8月9日前從沖繩到北海道，玉子燒、香柚利口酒、頂級味噌，一網打盡日本各地美食食材，19日前還有推出特選和風餐點優惠；另外8月12日前，MITSUI OUTLET PARK 林口特別獨家推出「BEAMS」 x「URBAN RESEARCH」 x 「UNITED ARROWS」 x「 B.C STOCK，」四大日系品牌抽選會，當日任一櫃位消費滿2000元即可參加抽獎，每櫃參加抽獎前150名再加碼送GF甜心樂園的人氣餐飲店鋪「八月堂可頌兌換券」一張。

而在9月2日前更有中央廣場屋台風造景，有戶外茶席、祭典燈籠牆，濃濃的和風氛圍，還有假日限定活動像撈悠悠球、彈珠台屋台遊戲，全館憑單筆消費滿2500元發票，即可至「班尼頓專業攝影」打造的慶典場景拍攝紀念照及體驗花浴衣服務，並可兌換「清澈水晶相框」一個；單筆滿3200元，享浴衣體驗及免費拍攝以外，還可獲得「蘋果音樂盒存錢筒相框」。

(中時 )