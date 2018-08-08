劉品言擲3500萬當窩 感情變龜毛處女座

2018年08月08日 03:22 中時 洪秀瑛

品嚐海鮮大餐。（鴻言娛樂提供）

漫步街頭。（鴻言娛樂提供）

放鬆心情。（鴻言娛樂提供）

像拍時尚大片。（鴻言娛樂提供）

旁有袋鼠。（鴻言娛樂提供）

戰利品不多。（鴻言娛樂提供）

8月8日30歲生日的劉品言（言言），先前到荷蘭參加好友單身派對兼慶生，在阿姆斯特丹遇到同志大遊行，好友們夜夜狂歡，她因為時差關係，前3晚早早上床睡覺，自嘲「年事已高」，當地晚上9點天黑，她晚上11點就睏了，被笑虧30歲年紀像50歲，「我的生活中都是認識的人，到這麼多人的場合就會切換成觀光客，拍拍照就回飯店了」。

最令她開心的是，和好友們到酒吧玩竟被擋在店外，原來是被以為未滿18歲，最後還得拿護照「驗明正身」才通關，「我國中被說像大學生，18歲被說像27歲，現在30歲像18歲，現在回春了」。這趟慶生行有艷遇？「我身邊有個帥到不行的閨蜜，所有鎂光燈都聚焦在他身上，我變成伴遊。我在鹿特丹比較多人看，可能我的市場在那兒」。

人生邁入30的意義？她說，人生中過了29個生日都覺得沒差別，這次不管從外在、心態都感受和以往不同。她是唐綺陽的粉絲，「以老師的說法，30歲以後上昇會開始明顯，我上昇是處女座，現在可能變得有點孤僻、對喜歡的東西更挑剔，現在可以自己一個人，沒有一定要和朋友在一起，以前愛熱鬧，現在很不愛熱鬧」。

她26歲開始，每年生日或重要日子會買價值約50至70萬的1克拉裸鑽送自己，現在已有4顆，因為受媽媽影響，覺得買裸鑽當作保值，笑稱「哪天走投無路就抓一把，還有個幾百萬防身用吧」，今年她送給自己的禮物是年初在天母買了一間近30坪、約3500萬的房子，目前還沒交屋。

她說30歲還有個差別是「不想買包包、鞋子」，以前一季會買20雙，一年買2季，到現在家裡大概還有300雙，自從買房子之後就沒買過鞋子，「付了錢之後才知道原來這就叫房貸」。單親家庭的她，14歲出道後，開始幫媽媽繳房貸，直到前年才繳清，現在終於可以買一間屬於自己的窩。

言言的閨蜜夏于喬近來演出多部靈異片，她也有興趣？她說自己外表看起來堅毅剛強，但要她拍靈異片，壓力會很大，因每檔戲她都全力以赴，常把自己搞得像神經病，加上體質特別，若有靈異片邀約會過濾，「我很容易感受到它們的存在」。她小時候會看命理書籍，有陣子還懂得姓名學，「但現在一點概念都沒有，該不會30歲以後又變通靈輕熟女吧」。

她單身快2年，期間曾發生前導演男友于中中被退婚新聞，「真的是人在家中坐，八卦也能傳到我耳裡，在新聞還沒曝光前，我就聽到了」，對於于中中，她妙回是一個「不用聊的對象」；朋友常幫她介紹，她總是霸氣回「與其介紹瞎咖毀了我們友誼，不如不要介紹」，可能還沒遇到對的人，所以都挑得出毛病，加上現在上昇在處女座，自嘲變得更難搞了。

雖然姻緣還沒到，言言當紅娘卻頗有心得，曾成功撮合7對情侶，包括閨蜜夏于喬和導演男友林書宇，其中有3對結婚，夏于喬會撮合成功，關鍵是「知道她不是外貌協會，喜歡的是才華型的男生」，言言有天翻了翻電話本，才想起來可以介紹林書宇讓夏于喬讓是，就這樣搭起愛的橋樑。

言言曾和吳慷仁合作電視劇《麻醉風暴2》及將播出的《憤怒的菩薩》，被問到先前和夏于喬舊愛吳慷仁合作感覺？她張大眼說完全忘記他們曾交往。吳慷仁不會像教授一樣跟她聊戲，也不太跟她聊天，「可能對我有所顧忌」，吳慷仁被稱「女星殺手」，她笑言「他超有魅力的，可是我還沒被他煞到」。

她認為和吳慷仁合作起來很舒服，不用擔心會出差錯，他是個一定會把自己所有事做好的人，「我喜歡和這樣的演員合作，老實說，我喜歡看他演戲的樣子，投入角色的一切，有時候會覺得他很瘋狂，怎麼會想到要這樣演，他會讓我覺得『很厲害喔』、『哇噻』，戲裡的他很有魅力」。

言言希望自己能在35歲前結婚，因為從小相依為命的媽媽，當年也差不多這年紀結婚。她期許迎接30歲的自己能更誠實，以前常演傻白甜，從今年開始，她盼望能接自己喜歡的角色，說自己想說的話，凡事隨心所欲。

(中時 )