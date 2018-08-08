U18亞青男籃》更像樣的強力前鋒 官網介紹譚傑龍

2018年08月08日 06:31 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

正在泰國暖武里府拚戰U18亞青男籃的中華隊，陣中混血好手譚傑龍受到FIBA官網注意，比賽開打前跟開打後，都專文介紹他，讚他進步迅速，成為一個更像樣的「強力」前鋒。

這篇文章提到，譚傑龍在2015年U16亞青就像個天真的高個子，三年過去，他的身形變得更壯，更像個像樣的「強力」前鋒，之前在FIBA U18 3x3還展現過外線能力，戰場回到一般五人制，在這次泰國U18亞青錦標賽，是中華隊禁區仰賴的戰力。

「從U18 3x3錦標賽，我就開始試著多嘗試外線。」譚傑龍說，「但回到一般賽制後，因為我是隊上的高三學長，許多隊友都是高二生，萬隆教練會希望我在低位能多扛起責任，如果外線有機會再去出手，我想，就一步一步來吧！」

FIBA U18官網認為，雖然譚傑龍說一步一步慢慢來，但他成長卻是突飛猛進，從一個國中畢業才加入正規球隊訓練的門外漢，到成為泰山高中在HBL的戰力，進而當上國手，籃球可以說為譚傑龍開啟不同的世界。

「我覺得籃球是個很大的平台，你有成績就會成為潛力好手，然後就有很多路可以走，大學籃球、職業籃球等，也可以說籃球幫了我很多，讓我更想全力投入在這項運動。」

「過去三年每件事對我來說都很陌生，像一開始我要學著適應，讓身體達到可以應付籃球比賽的程度，現在這些努力都是在為自己打好基礎，並增加我對比賽的時機、空間等掌握度。」

譚傑龍並提到，自己喜歡助攻多過於得分，也很享受幫隊友製造進攻空間的感覺，以及努力鞏固籃板，這也是他小組賽前兩戰得分較不突出的因素之一，不過小組賽第3戰對韓國，他在進攻上就展現較多企圖心，也交出21分、15籃板「雙十」數據，被問到欣賞哪位籃球員，他回應：「每個人我都喜歡，很多技巧都值得我去學習，現在我只想享受籃球，並多聽大家給我的建議。」

(中時電子報)