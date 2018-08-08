中和高中三類組榜首繁星上成大材料系、錄取香港理工大學電機系

2018年08月08日 03:22 中時 葉書宏

中和高中科學實驗班王俊翔以在校成績繁星2％ 申請上國立成功大學材料科學及工程學系，他並不因此滿足額外申請並成功錄取香港理工大學電機系。（葉書宏翻攝）

新北市中和高中科學實驗班畢業生王俊翔為全校三類組榜首，以在校成績繁星2％ 申請上國立成功大學材料科學及工程學系，俊翔並不因此滿足，他仍積極上進，額外申請並成功錄取香港理工大學電機系。

王俊翔為新住民二代，高一時參加新北市新住民二代培力昂揚計畫，高二時代表新北市參與第57屆全國科展，高三時更與同學一起主持公益月全蝕轉播節目，在校內多元發展且勇於挑戰。

王俊翔以在校成績繁星2％ 申請上國立成功大學材料科學及工程學系，他仍積極上進，額外申請並成功錄取香港理工大學電機系。最後儘管因為經濟考量，他選擇在台灣就學與發展，卻證明他的高度行動力。

王俊翔分享自己的讀書經驗，他強調，「專心」是最重要的，唯有專一心志，思路清晰，才能消化各種複雜的學科知識，好好規畫時間，做什麼像什麼，該讀書時就要「專心」全力以赴。

另外，中和高中一類組榜首吳培誠錄取台大社會系，他說，文組考科不只需要背誦，更需要的是邏輯與理解，如：判讀時代背景、觀察不同時間衛星影像圖中的相異處、分辨題幹敍述所適用的法律原則等。

吳培誠表示，透過大量閱讀能將平時累積的養分與能力，化為考場上的定心丸，所以這次指考才能發揮自己的最大值，也期望將來能發揮所學對社會有具體的貢獻。

竹林中學余武軒從學測三類組轉指考一類組，1個月的時間準備即順利錄取台大歷史系，他很感謝學校老師們的教導和鼓勵，他強調有頭腦的讀書效果才能事半功倍。

(中時 )