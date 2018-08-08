竹林高中余武軒三類組轉指考一類組 一個月上台大

2018年08月08日 03:22 中時 葉書宏

107學年度大學分發入學榜單揭曉，新北市私立竹林中學余武軒從學測三類組轉指考一類組，一個月的時間準備即順利錄取台大歷史系。（葉書宏翻攝）

107學年度大學分發入學榜單揭曉，新北市私立竹林中學余武軒從學測三類組轉指考一類組，一個月的時間準備即順利錄取台大歷史系，他很感謝學校老師們的教導和鼓勵，也強調有頭腦的讀書效果才能加倍。

余武軒說，準備指考的決定在五月才定案，剩下不多的時間，他排除所有雜務，連手機的訊息也強制自己不看，自認為是苦讀型的余武軒指出，高度專注比長時間複習的效果更為顯著，他也強調「融會貫通」的讀書方法很重要，意思是將各科做統整學習，像是國文和歷史配合著看，以清楚掌握各作者的風格特色以及作品內容和時代的關係，歷史也可以與地理一同參照，這樣也能清楚不同時期的區域發展狀況。

余武軒進一步提到，現在大考題目非常靈活，因此閱讀理解的能力不能忽視，在準備指考的一個月中，他大量閱讀具有知識性的、歷史性的文章，尤其關心許多時事評論，如此可有效加強邏輯思考，在社會科解題上的成效很高。

余武軒表示，除了原本三類組在數學方面的訓練很充分之外，在高一時因為很排斥英文，懼怕背單字，導致英文成績不但無法提升，還曾被死當。到了高二，覺得不能再被英文擊垮，因此開始看遍所有好萊塢電影，藉此提高自己對英文的興趣，進而強迫自己拼命背單字、聽英文雜誌，努力趕上竹林英文課程6年培育計畫的進度，甚至也主動要求英文老師多給資料多閱讀，讓他高一死當的英文可以在學測拿到14級分，指考英文成績也能接近頂標。他很高興在短時間內能有這樣的成果，他非場感謝學校提供的資源，包括老師們隨時諮詢，還有班上同為指考戰士夥伴們的互相加油打氣。

(中時 )