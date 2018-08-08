青春專案期間 永和警加強取締改裝車

2018年08月08日 03:22 中時 葉書宏

暑假期間，適逢警政署「青春專案」期間，新北市永和警分局加強取締。（葉書宏翻攝）

暑假期間，適逢警政署「青春專案」期間，新北市永和警分局加強取締。（葉書宏翻攝）

暑假期間，適逢警政署「青春專案」期間，新北市永和警分局加強取締。（葉書宏翻攝）

暑假期間，適逢警政署「青春專案」期間，新北市永和警分局於107年8月6日聯合交通部公路總局臺北區監理所，針對民眾檢舉及常有噪音車輛出入的時段、路段，設置攔查點，加強改裝排氣管汽（機）車的稽查取締。

警方配合交通部公路總局臺北區監理所8月6日攔(檢)查汽（機）車數120輛，查處違規10件；另永和警方統計107年6至8月迄今機車使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格之排氣管，查處通報環報局達318件。

另外，警方亦針對改裝車燈、排氣管未裝置防燙蓋、無照駕駛等違規行為，依道路交通管理處罰條例第16條、18條、21條等違規事項加強取締告發，請違規人勿心存僥倖。

永和警方表示，適逢暑假期間，為防制青少年危險駕車，將與環保局、監理站等單位以不定時、不定點之路檢方式，持續聯合稽查，加強改裝車噪音擾人行為，展現警方執法決心，還給民眾寧靜的生活空間。

永和警分局提醒，如果民眾發現疑似有改裝車噪音擾人情事，可提供完整檢舉資料及影像，上傳至環保署「噪音車檢舉網站」（網址：http://noisecar.epa.gov.tw/）檢舉，環保局也會通知可能有製造較大噪音量疑慮之車輛，限期到指定處所進行檢測，如有超出法定標準將予以處分並要求改善，以降低車輛擾人噪音，維護民眾夜間安寧。

(中時 )