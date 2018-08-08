指考放榜 板中整體表現優異

2018年08月08日 03:22 中時 葉書宏

新北市板橋高中107年指考分發榜單優異，有一位同學高中台大財金系，兩位同學同時上榜國立台灣大學外文系，兩位同學錄取台大會計學系，一位同學錄取台大國際企業學系，成績斐然。整體錄取頂尖大學比例與去年相當，約占全體考生約近三成。

此外，考取國立大學以及市立大學的比例已經超過六成，錄取醫學相關科系學生共36名，較去年17名成長許多。另外，台大、清大、交大、成大錄取人數共60名，亦比去年41名表現亮眼。值得注意的是，此次錄取台大的學生中，幾乎全部畢業於新北市的國中，顯示近年來新北市在地就學政策已有顯著成效。

家住土城的馬琮翔同學，三年前選擇就讀板橋高中，今年錄取台大生物產業機電工程學系。馬琮翔同學是熱舞社幹部，對跳舞非常熱衷，高一高二參加了大大小小的活動與表演，曾參加105年舞動青春拒絕菸毒舞蹈比賽，獲得第三名的佳績，也曾獲邀參加台中MTV演唱會表演，課外活動經驗豐富。升上高三以後，屏除一切雜念，戒除手機與電動遊戲，專心一致的準備課業。在導師吳珮瑜老師的指導之下，訂定讀書計畫重新從高一開始徹底複習，在數理科目方面，會先把所有的公式都融會貫通，再藉由做題目來複習自己遺漏的觀念，於指考中數學與化學皆獲得超越頂標的佳績。

未來進入台大之後，馬同學打算於大二時參加台大的交換學生計畫，未來能擔任生物科技工程師。他鼓勵學弟妹高中時除了課業之外，亦可好好培養自己的興趣留下青春的回憶，而到了該念書的時候就要定下心來，相信板橋高中能夠給每一位弟妹最好的師資以及資源。

(中時 )