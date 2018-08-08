「熱」情爸爸節！7縣市高溫特報 北部體感40度 午後防陣雨

今（8月8日）是一年一度父親節，全台各地為晴朗炎熱。（本報系資料照）

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中時電子報
／整理報導

今（8月8日）是一年一度父親節，很多人計畫好要和親愛的爸爸共度佳節，來看看天氣！今天台灣依舊是晴朗高溫，氣象局已針對北部、東部7縣市發布36度高溫警示，北部體感上看40度，各地下午易有較大雨勢的午後雷陣雨。

氣象局已針對北部、東部7縣市發布36度高溫警示。（圖取自氣象局網頁）

今日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，白天氣溫偏高，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率；清晨至上午西半部地區及澎湖亦有局部短暫陣雨。

氣溫方面，不下雨時仍悶熱，氣象局已針對新北市、桃園市、台北市、宜蘭縣發布「橙色燈號」，對新竹縣、苗栗縣、花蓮縣發布「黃色燈號」，中午前後盆地、縱谷、近山區及河谷局部地區為高溫橙色或黃色燈號，有連續出現36度高溫的機率。紫外線指數為過量甚至危險級，外出需做好防曬工作並適時補充水分。

目前第13號颱風「珊珊」的外圍雲系，預計今日晚間觸碰到日本的關東地區，有意前往日本的民眾需注意氣象資訊。另目前位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓持續發展，最快今天成為第14號颱風「魔羯」，未來路徑需留意

受低壓帶影響，南沙島海面平均風力6至7級，雷雨區最大陣風10級；中西沙島海面平均風力可達6級，雷雨區最大陣風9級，船隻請特別注意。

至於民眾關心的空氣品質方面，今日北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級；宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級。

(中時電子報)

今（8日）中午前後盆地、縱谷、近山區及河谷局部地區為高溫橙色或黃色燈號，有連續出現36度高溫的機率。（圖取自氣象局網頁）
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