貿易戰火不熄 美向160億美元陸貨加徵25％關稅

2018年08月08日 05:58 中時電子報 高德順

陸美貿易戰不熄。美國貿易代表署（USTR）周二（7日）宣布，8月23日起，向半導體等價值160億美元（約4800台幣）中國大陸商品加徵25%關稅。這是美方7月6日對價值約340億美元的大陸商品加徵25%關稅後，向陸方採取的第二批關稅行動。

美國貿易代表署解釋，當局上月和301調查委員會舉行一連兩日的公開聽證會，在收集意見後作出有關調整。第二批關稅最終產品清單包含279條生產線，低於最初提議的284條，只有5個產品從6月15日提出的最初名單中刪除，但最大類別「半導體」產品仍在名單上；其餘受影響產品還包括：潤滑油、塑料和聚合物、拖拉機發動機、電動車、鐵路列車、蒸汽渦輪機、肥料分銷商等。

美國貿易代表署解釋，調查發現陸方利用合資企業要求、投資限制和許可程序向美國企業施壓，要求它們進行技術轉讓。美國貿易代表辦公室表示，為實現大規模技術轉讓，大陸官方還指導並「不公平地」對美國公司投資和收購，陸方還侵入美國商業電腦網絡，獲取未經授權的商業價值信息。

美方公布最新關稅政策前，北京早已表態，如果美國採取措施進一步升級，陸方一定會採取對策，以同樣的方式報復美國產品，警告華盛頓不要敲詐和施壓。

(中時電子報)