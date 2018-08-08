86歲職人製作手工捕蟹網！萬里蟹傳承有望

2018年08月08日 06:23 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

2106選戰如火如荼！日前「萬里蟹」引發新北市府和前縣長蘇貞昌風波！然撇開誰是萬里蟹推動者，其實傳承萬里蟹還有一個重要推手，那就是現年86歲的捕蟹老人「許八郎」！

「許八郎至今仍以手工方式補蟹籠，一針一線間展現出台灣在地職人精神。而萬里地區至今仍以蟹籠方式捕捉螃蟹，讓海岸生態得以維持，也成為萬里蟹永續發展的最大基石。

新北市政府自101年起打造「萬里蟹」品牌，成功創造台灣最成功的漁產品，也讓萬里蟹國際能見度大增，連帶讓北海岸的漁鄉風情持續曝光，吸引許多人到北海岸觀光。107年新北市政府製作萬里蟹紀錄片將於8月中發表，最新預告片中一名捕蟹老人「許八郎」的人生故事令人動容。

道理說起來簡單，但在生活節奏如此迅速的現代，補蟹籠這樣的手工活，對年輕人來說，根本就做不來，因此，直到現在還在手工補蟹籠的人已經越來越少。許八郎表示，其實蟹籠是可以反覆利用的，現在一般捕蟹船長一年可能要用上3~4,000個蟹籠，但他的船一年僅需1,000個左右就綽綽有餘。原因就是，他的蟹籠全部都是自己手工縫補，堅固耐用，捕蟹效率也高。

「萬里蟹紀錄片」劇照提供－漁工與蟹籠。（新北市政府農業局提供）

談起螃蟹，許八郎儼然一副捕蟹達人的神情，但事實上，他並非一生從事討海生活，而是在年近半百的時候，才回到家鄉開始捕蟹。「最高負債1億8千萬元」，他說，也曾經望著大海想要一走了之。但一轉念卻又想到，所謂人生的低潮，最低也不過這樣，那還有什麼好怕。於是，他回到家跟兒子說，「從哪跌倒，從哪站起來，哪怕全身傷痕，也沒關係，我們重來！」一晃眼，30年過去了。

「現在是我兒子當船長了」許八郎說，我就趁著閒暇幫他整理蟹籠，萬里蟹季節就要來臨，這些年多虧政府大力宣導，前來北海岸品嚐萬里蟹的人潮也越來越多。不過，我們萬里地區的漁民還是使用傳統的蟹籠來捕蟹，不像國外有些地區會使用拖網、圍網的方式，大小通抓的方式，既可能讓螃蟹受傷，也會引發生態浩劫。

(中時電子報)