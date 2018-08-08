2018年08月08日 07:01 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

黨產會7日召開會議，決議認定救國團為國民黨之附隨組織，理由是救國團曾受國民黨實質控制其人事、財務及業務經營。救國團名下的56億元資產，原則禁止處分，是否因此影響救國團旗下單位的營業和消費者，黨產會說短期內不會，但不排除長期可能有部分單位停止營業。

花蓮地檢署檢察官林俊佑辦私案風波未平，又有司法官闖禍！士林地院法官陳梅欽遭檢舉下班與人妻聚餐卻謊報加班費，司法院院長許宗力得知後震怒，斥責「無法容忍」這種法官，昨召開人審會將他送交監察院議處，由於陳已主動辭職，未來若監院通過彈劾，陳還可能被判罰鍰、喪失公務員任用資格及無法轉任律師等懲戒。

花蓮地檢署檢察官林俊佑率警到幼兒園辦私案，引發輿論譁然。花蓮地檢署證實3日接到林俊佑的停職令後，立即將他停職，除了進出署內的門禁感應卡被消磁管制，停職後，薪水只剩下16K，花檢也要求他3個月內打包搬離檢察官職務宿舍。

桃園市機師職業工會昨公布罷工投票結果，工會以97.9％的贊成率，正式取得罷工權。工會強調，資方若在8月20日前仍不釋出善意，工會將擇期正式宣布罷工期程，且不會保留最低服務量。長榮、華航再度呼籲工會，保持理性協商。

◎旺報

「抖音」紅了，「Facebook」臉綠了。大陸搞笑短片APP「抖音」日前宣布在iOS下載榜上擊敗YouTube和Facebook，成為全球iOS下載量最高的應用軟體；7月中，月活躍用戶數更突破了5億大關。這個瘋遍大陸並逐漸攻占世界的影音社群平台，帶來的正負效益不容小覷，一位大陸網紅作家甚至形容「抖音是21世紀的鴉片」。

直播網紅不再吃香，抖音網紅才是如今炙手可熱的群體，以日前最紅的溫婉為例，粉絲量幾天內就漲了1000多萬。但紅得快、「死」得也快，紅翻黑的速度就像15秒的短片，也不太有人惋惜，因為馬上又有下一個網紅崛起。

青海茶卡鹽湖從「天空之鏡」變成「垃圾之鏡」，陝西周原找來「紂王妲己」拍抖音，卻引來海量批評。大陸不少景點隨著抖音短片瞬間爆紅，但旅遊體驗也因此變味，景點本身問題也隨之顯現出來。

若一夕成為網紅只需15秒，不僅創作門檻降低、造星只在瞬間，而且即時獲得迴響共鳴，是否社會集體的道德觀、個人的自覺自律，也隨之益發地輕、薄、短、小？

◎工商時報

國巨昨（7）日公布第2季財報，單季大賺108億元，等於每天開門就賺1.2億元，EPS逾3個股本（以除權後股本計為25.7元），累計上半年EPS達到42.95元，國巨今（8）日將以財報迎戰7.01萬張除權新股上市，多空正式攤牌。

無國界的虛擬貨幣交易、首次代幣發行ICO在投資市場瘋狂，甚至試圖以新興科技取代長期建立的現行貨幣制度，中央銀行總裁楊金龍昨日以金融歷史沿革、實際數據比較、技術專有用字，四兩撥千斤地向市場說個明白：虛擬貨幣還不被普遍接受、少了流通力，一旦人們對它的信賴崩潰，價值恐很快就會歸零！

因應數位經濟時代的來臨，新的商業模式層出不窮，也改變企業經營方式及消費者支付習慣，中央銀行總裁楊金龍昨天表示，央行的職責是維持物價穩定及金融穩定，面對數位經濟帶來新的挑戰，央行將全力推動六大項的重要工作，在我國已建構完善、且具特色的數位化金流基礎設施上，深化普惠金融。

中華電信董事會昨（7）日決議通過，將成立專案小組以及籌備處，正式啟動純網銀執照申請準備工作、並依金管會規定的時程，儘快送件申請爭取純網銀執照。

(中時電子報)