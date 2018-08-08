高雄》韓國瑜有望翻盤？網分析預估得票數稱民進黨會嚇翻

2018年08月08日 08:11 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

年底縣市長選舉，過去被視為綠營鐵票區的台南市、高雄市這次選情格外引人注目，日前有民調顯示，民進黨的陳其邁以40%的支持度，領先國民黨韓國瑜的32%，但兩人僅差8個百分點。有人在臉書詢問為何韓國瑜可力拚高雄，雖多數網友不看好韓國瑜，不過也有網友分析預估得票數後稱「要是開出來的話，民進黨會嚇翻」。

年底選戰高雄市戰況激烈，陳其邁競選辦公室發言人高偉勝日前曾批韓國瑜對高雄毫無了解，根本不接地氣，口才雖佳但政見天馬行空。韓國瑜則說他只是誠實的說出事實，努力提出可行的解決方案，並拚命「行銷高雄」。

有網友在PTT發文指出，韓國瑜當年因為柯P帶他去市議員，還跟王世堅對嗆，沒想到讓韓國瑜聲名大噪，後來韓國瑜選擇到高雄參選市長，「為何韓國瑜才去高雄幾個月，聲望可以這麼高？」

對此，有些網友不以為然表示「力拚個頭 輸10%是基本而已」、「韓:45~50萬 陳:60~65萬 議會綠大於藍重回到藍大於綠」、「我覺得應該不會贏啦 但可能可以嚇一下民進黨」、「kmt的重點在奪回議會主導權」、「3個月前是輸25%現在是輸12%3個月後55波」、「DPP這次議員會很慘烈」。

不過也有網友拿出日前TVBS民調，當時民調顯示陳其邁以40%的支持度，領先國民黨韓國瑜的32%，不過兩人僅差8個百分點。在預估得票數方面，陳其邁為79萬~85萬，韓國瑜則是62萬~69萬。該網友說雙方最小勝差10萬票，這要是開出來的話，民進黨會嚇翻！他直言民進黨候選人這次贏不到10萬票的機率還不算小。

(中時電子報)