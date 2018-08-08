雄女正妹談戀愛考上台大醫 首曝爆紅心聲：對男友愧疚

高雄女中馮琪淯堪稱大黑馬，不因談戀愛而耽誤學業，一舉考上台大醫學系。（資料照，柯宗緯攝）

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中時電子報
/綜合報導

原校排400多名的高雄女中學生馮琪淯，與高雄中學魏姓同學談戀愛，在愛情力量助長之下，以黑馬之姿考上台大醫學系，宛如偶像劇般的勵志情節令人稱羨。馮琪淯經報導後爆紅，但男友因為沒考上第一志願醫學系，遭到外界調侃，她今日發文為男友抱屈「對此非常的愧疚和懊惱。」

馮琪淯指考成績為453.55分，是雄女今年應屆生中，唯一考上台大醫的學生，而男友雖考上台大，卻非第一志願醫學系，決定重考。馮琪淯今臉書發出聲明指出，對於上新聞引發的風波遠超乎她的想像，她表示，男友原本就因沒考上第一志願失落，如今因為新聞曝光，受到外界關注、甚至是調侃、閒言閒語，「對此非常的愧疚和懊惱。」

馮琪淯表示，訪談被問及為何學業會突飛猛進，她原以為媒體報導立場是「交往不一定會影響課業」，豈料被放大細節，最終得到「因與男友交往而進步」的結論，她無奈表示「努力都被低俗的輿論抹煞」。

馮琪淯指出，媒體忽略報導的事實是，高一時她成績不出色，在升高二暑假打算為未來負責，成績恢復水準時，與男友開始交往。馮琪淯說，男友是她生活重要的部分、一路互相切磋、伴隨度過大考的好戰友，卻被過度簡化，變成因「學霸男友」而成績進步，對她們兩人都不公平，「一路上的點點滴滴怎麼可能用三言兩語就歸類在一個簡單的原因？」

聲明最後，馮琪淯再度向被事件影響的人們道歉，特別是男友的父母親，並特別感謝家人及同儕的關懷，及男友2年來的互相扶持的革命情感。「每一個都是讓我無比感動、 幫助我前進的莫大力量。」

(中時電子報)

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