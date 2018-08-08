務實台獨＝台灣前途決議文？退將吳斯懷：賴清德給蔡英文找麻煩

行政院長賴清德。(資料照片，趙雙傑攝)

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中時電子報
/綜合報導

行政院長賴清德6日公開說，他所謂的「務實台獨」，就是民進黨的《台灣前途決議文》。對此，八百壯士捍衛中華協會理事長、退役陸軍中將吳斯懷表示，賴清德是在給蔡英文找麻煩，給人民找麻煩。賴這樣講，不但不能換到淺綠選票，反而會刺激到中間選民。

前奧運國手紀政推動東奧正名公投，引發兩岸關係緊張，台灣東亞青運主辦權遭撤銷。賴清德6日改口認為應遵守《洛桑協議》，以「中華台北」名義出賽2020年東京奧運。他同時提到，務實台獨就是民進黨的「台灣前途決議文」；也就是台灣是一個主權獨立的國家，它的名字叫中華民國，與中華人民共和國互不隸屬；台灣的前途只有2300萬人民可以決定。

中評社報導，吳斯懷說，賴清德不是在給大陸找麻煩，是在給蔡英文找麻煩，給人民找麻煩，他心裡清楚，台獨是沒有國際市場的，國際上也沒有台獨的空間，美國、日本都不支持台獨，不贊成改變現狀的任何型態。台獨在台灣內部也沒有市場，除了民進黨在選舉時打打悲情牌，把深綠激出來投票，人民不是要統獨，是要經濟生活更好。

吳斯懷表示，賴清德說這些話，不但不能換到淺綠選票，還會刺激到中間選民，害怕執政團隊到底要把台灣帶到哪裡去，不斷刺激中國大陸，真發生問題，美日也不會幫忙，因為美日知道，只要支持台獨，跟中國大陸就沒辦法合作了。

吳斯懷也提到，民進黨執政團隊腦筋很有問題，只有一個神主牌，就是要搞台獨，但又不敢明目張膽，心裡也知道做不到，現在要選舉了，要爭取深綠選票，就是因為執政績效太爛，很多中南部選民都說絕不投民進黨，他們原來都是支持民進黨的，但民進黨執政讓他們的生活過不下去，人只要關係到自己的生存空間，就沒有什麼民族大義，這也是大陸惠台措施愈來愈落實，反而變成很大吸引力的原因。

(中時電子報)

文章來源：中評網

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