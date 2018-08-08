推動紫斑蝶永續發展 西拉雅風管處將辦永續研討會

2018年08月08日 09:25 中時 鄭雅文

西拉雅風景管理處，特地在園區內打造紫斑蝶生態環境，供其群聚生長。（西拉雅風景管理處提供）

紫斑蝶生態需永續觀光保存。西拉雅風景管理處表示，近幾10年間，許多國家以觀光產業提升經濟動能，卻對自然環境、在地文化保存造成影響，因此管理處配合交通部觀光局舉辦2018年永續觀光發展國際研討會-永續觀光策略暨斑蝶類生態，邀請國內外學者共同針對現況來交流。

西拉雅風景管理處表示，紫斑蝶是世界兩大越冬型蝶種之一，在溫度低於4度C時瀕臨死亡。因此，臺灣各地的紫斑蝶在東北季風吹起時會遷移至南部，尋找溫暖的蝶谷避冬，春天回暖，紫蝶們再依循春天的腳步北返，尋找適合的繁殖地點定居。

管理處從1999年開始營造蝴蝶生態環境，更與保育團體及學校進行誘蝶植物植栽，將紫斑蝶蜜源植物高士佛澤蘭種在紅葉公園中，打造適合蝴蝶群聚的生態環境，目前可見蝴蝶種類已有116種之多。

西拉雅風景管理處表示，促進觀光並保留生態永續發展，是當局需思考的的重要課題，因此，研討會將邀來全球永續旅遊協會以色列籍經理Roi Ariel分享永續旅遊準則，也邀請全球永續旅遊協會韓國籍亞太區總監Mihee Kang博士分享亞太地區推動永續旅遊的典範案例與國內學者經驗會談。

西拉雅風景管理處表示，盼透過集合國內外專家學者的國際研討會，讓與會人員相互交流斑蝶保育觀念，並學習永續觀光作法，提出建言，提升臺灣在永續觀光的國際知名度。

(中時 )