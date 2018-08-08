推動紫斑蝶永續發展 西拉雅風管處將辦永續研討會

西拉雅風景管理處將邀請國內外學者，對紫斑蝶觀光及永續發展進行交流研討。（西拉雅風景管理處提供）

友善列印
中時
西拉雅風景管理處，特地在園區內打造紫斑蝶生態環境，供其群聚生長。（西拉雅風景管理處提供）

紫斑蝶生態需永續觀光保存。西拉雅風景管理處表示，近幾10年間，許多國家以觀光產業提升經濟動能，卻對自然環境、在地文化保存造成影響，因此管理處配合交通部觀光局舉辦2018年永續觀光發展國際研討會-永續觀光策略暨斑蝶類生態，邀請國內外學者共同針對現況來交流。

西拉雅風景管理處表示，紫斑蝶是世界兩大越冬型蝶種之一，在溫度低於4度C時瀕臨死亡。因此，臺灣各地的紫斑蝶在東北季風吹起時會遷移至南部，尋找溫暖的蝶谷避冬，春天回暖，紫蝶們再依循春天的腳步北返，尋找適合的繁殖地點定居。

管理處從1999年開始營造蝴蝶生態環境，更與保育團體及學校進行誘蝶植物植栽，將紫斑蝶蜜源植物高士佛澤蘭種在紅葉公園中，打造適合蝴蝶群聚的生態環境，目前可見蝴蝶種類已有116種之多。

西拉雅風景管理處表示，促進觀光並保留生態永續發展，是當局需思考的的重要課題，因此，研討會將邀來全球永續旅遊協會以色列籍經理Roi Ariel分享永續旅遊準則，也邀請全球永續旅遊協會韓國籍亞太區總監Mihee Kang博士分享亞太地區推動永續旅遊的典範案例與國內學者經驗會談。

西拉雅風景管理處表示，盼透過集合國內外專家學者的國際研討會，讓與會人員相互交流斑蝶保育觀念，並學習永續觀光作法，提出建言，提升臺灣在永續觀光的國際知名度。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
快看爸爸身分證！樂園祭專屬優惠…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。