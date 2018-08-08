為解資金「黑洞」 海航傳售670億資產予日本歐力士

2018年08月08日 09:04 中時電子報 李靖棠

據路透社（Reuters）報導，今年似乎流年不順的海南航空集團（HNA），傳出又有新的動作，外媒盛傳海航為更快地重整集團架構和填補資金缺口，與日本歐力士集團（Orix Corp）協議、擬將手中握有的英國航空租賃公司阿瓦隆控股（Avolon Holdings）約30%的股票，轉售給歐力士集團，換取同等約22億美元（約671.8億台幣）現金價值。

海航於2015年買入阿瓦隆股份，當年是以25億美元（約763.4億台幣）的金額購入，如今卻願意以22億美元（約671.8億台幣）的價格售出，明顯地就是出現資金問題。一名不願透露名字的消息來源表示，「海航長時間流動資金問題，早就非常明顯，為了救這個缺口，海航似乎沒有第二條路可走。」不過，對此一重大議題，海航、歐力士與阿瓦隆目前都暫時沒有任何回應。

大陸海航集團近年來遇上資金大缺口。（圖/路透社）

海航集團於1993年創立，目前已是一家跨國航空集團，目前海航集團旗下，共擁有航旅、物流、資本、科技四大業務板塊，近十年一度在海外快速擴張版圖，包含買下希爾頓集團（Hilton）的大比例股份、澳洲/香港等多筆土地，成為當年海外爆買的企業之一。但近一兩年來，海航爆發內部債務危機，不斷拋售海內外資產變現，希望藉此解決資金短缺的問題。

上月中旬先後傳出董事長王健不慎在法國南部摔死、以及因積欠空中巴士（Airbus）高達16億美元（約489億台幣）的尾款多月，造成6架海航訂購A330客機遭扣留的窘境，都讓外界憂慮，海航是否未來還有無法預期的隱憂？此外，資金流出問題的海航，先前豪氣採購大陸自製的C919與ARJ 21客機訂單，真能如期付款完成？接二連三的困局，都讓各方持續以放大鏡檢視這家大型航空集團。

(中時電子報)