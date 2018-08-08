撞士官長一家釀3死！護理師夫30萬和解 律師嗆「要知足」

護理師開車癲癇發作，追撞釀士官長一家3死。(資料照，潘建志攝)

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中時電子報
/綜合報導

屏東楊姓女護理師去年8月開車時癲癇發作，連撞3台轎車，造成楊姓陸軍士官長一家五口3死2重傷慘劇。事發至今1年，士官長遺孀臉書怒控，肇事護理師丈夫氣焰囂張地稱僅願意賠30萬和解，對方律師還幫腔「要知足」，楊妻悲嗆「這社會病了嗎？」

去年8月，楊姓護理師先是追撞小客車，逃逸後再撞楊姓士官長一家駕駛的轎車，造成楊家3死2傷，只留下媽媽和年紀最小的三歲女兒獨活。楊女接受偵訊時否認肇事逃逸，稱自己是癲癇發作，「完全不記得有車禍」，檢方依過失致死罪起訴楊女。

楊姓士官長妻子8日在臉書發文，指控肇事護理師丈夫不僅沒道歉，反而頤指氣使對她咆嘯「願意用30萬和解」，當楊妻質問對方誠意時，卻被反嗆「靈堂我去了三次，兩次向妳婆婆道歉，也包了白包只是不知道要拿給誰，又收回來，只是這些妳都不知道而已」

楊妻再控，開調解庭時護理師夫對她怒飆「妳開金額阿！」，將調解不成功的問題指向她，更令人氣憤的是，對方律師跟著幫腔，要楊妻應該知足還有保險可以理賠，不然「一毛都拿不到」，律師還說肇事者夫妻有小孩要養，法官不可能判賠太高，要楊妻趕緊和解。

與家人天人永隔，卻換不到肇事者誠摯的道歉，楊妻怒問「這社會病了嗎？為什麼做錯事的人可以這麼理直氣壯」她表示下次調解會將在28日召開，無助地問「有壯漢要幫我嗎？果然單槍匹馬上戰場是不行的，現在滿身彈孔了」

(中時電子報)

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