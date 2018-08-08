就在俄邊界！北約颱風戰機意外發射空空飛彈

西班牙空軍「颱風」戰機的資料照。（西班牙空軍）

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中時電子報

一架為北約執行空中巡邏任務的西班牙「颱風」戰機（Eurofighter Typhoon， EF-2000）7日在俄羅斯邊境的愛沙尼亞上空巡邏時，意外發射了AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM）。

據《商業內幕》（Business Insider）網8日報導，西班牙國防部7日透過聲明證實，一架部署立陶宛的「颱風」戰機雖然意外發射飛彈，但並未造成任何傷害，而他們已展開調查。此外，聲明說，事發當時，有兩架西班牙「颱風」戰機，還有兩架法國「幻象」（Mirage）2000戰機在愛沙尼亞上空演訓。

愛沙尼亞總理拉塔斯（Juri Ratas）在臉書貼文說，這驚人的事件雖然令人「極度遺憾」，但「感謝老天」，並未造成任何傷亡。

據《動力》（The Drive）網與 《大眾機械》（Popular Mechanics）網報導，戰機已返回立陶宛的希奧利艾空軍基地（Siauliai Air Base）。而飛彈的落點可能在愛沙尼亞塔爾土（Tartu）北方約40公里處。

AIM-120飛彈長超過12英尺（近4公尺），彈頭上依特殊型號不同，有40–50磅（18–23公斤）不等的強力炸藥。它具有自毀功能，但目前並不清楚，飛彈究竟是已爆炸，還是墜落地面。因此西班牙當局警告大眾，不要靠近任何看來像是飛彈的東西。

據當地媒體報導，事發時間是在當地時間7日下午3:44分。2018年5月時，西班牙為了支援北約「波羅的海防空警戒」（Baltic Air Policing）任務，在當地部署了6架「颱風」戰機。

(中時電子報)

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