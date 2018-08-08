繼川普之後 澳洲也要北韓歸還43名韓戰官兵遺骸

2018年08月08日 09:55 中時電子報 李靖棠

據英國電訊報（Telegraph）報導，繼金正恩（Kim Jong-un）於稍早韓戰（Korean War）停戰65週年當天，允許美軍運輸機前往元山（Wonsan）載回55名殉職官兵骸骨後；同樣身為「參戰國」的澳洲，其外長朱莉·畢紹普（Julie Bishop）昨日也向北韓當局提出請求，希望能比照美方、將戰後至今仍「失蹤」43名澳洲官兵遺骨歸還。

事實上，畢紹普上週末在新加坡高峰會時，就曾和與會的北韓外長李勇浩（Ri Yong-ho）會談，敦請他幫忙協調、讓這群澳洲官兵能在失蹤65年後回家安葬。她表示，澳洲願派出法醫及專家，協助北韓進行遺骨搜索工作。

雖覆蓋著美國星條旗，但這55具遺骨很可能有部份屬於韓戰友邦國家將士。（圖/路透社）

從北韓元山運回、跨越太平洋回到「家鄉」的韓戰美軍官兵遺骨。（圖/美聯社）

1950至53年間韓戰爆發，當時的澳洲政府共派出約17,000名官兵，加入聯合國（UN）部隊，協助南韓對抗北韓。在朝鮮半島的戰場上，共有340人戰死、超過1,200多人受傷，另外則有43人在執行任務中失蹤，已被判定戰死沙場。

澳洲皇家空軍的飛行員與格羅斯特流星戰鬥機駐紮於南韓（1954年）。（圖/Australian War Memorial）

The United States owes a profound debt of gratitude to those American service members who gave their lives in service to their country. We are committed to recovering every American who has yet to return from the Korean War. @DODPAA #UntilTheyAreHome https://t.co/M5d9fF0Gpa pic.twitter.com/PWLesLcO1s — U.S. Indo-Pacific Command (@PacificCommand) 2018年8月8日

北韓先前交還的55名殉職美軍官兵遺骸，目前已隆重返回夏威夷珍珠港（Pearl Harbor）基地，未來將進行化驗以確認其真實身份。但作為韓戰南方主力部隊之一的美軍，在3年的戰爭中、有超過35,000名官兵戰死沙場，然而令人難過的是，這55名官兵僅僅只是7,700名失蹤名單中的一小部份，這也是為什麼美國國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）仍持續向平壤當局喊話，希望能加速或開放戰爭遺骸搜索的工作，讓更多英魂能回歸家鄉。

(中時電子報)