繼川普之後 澳洲也要北韓歸還43名韓戰官兵遺骸

澳洲現任外長朱莉·畢紹普。（圖/美聯社）

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中時電子報

據英國電訊報（Telegraph）報導，繼金正恩（Kim Jong-un）於稍早韓戰（Korean War）停戰65週年當天，允許美軍運輸機前往元山（Wonsan）載回55名殉職官兵骸骨後；同樣身為「參戰國」的澳洲，其外長朱莉·畢紹普（Julie Bishop）昨日也向北韓當局提出請求，希望能比照美方、將戰後至今仍「失蹤」43名澳洲官兵遺骨歸還。

影》韓戰捐軀65年後 55名「美軍」終於回家

事實上，畢紹普上週末在新加坡高峰會時，就曾和與會的北韓外長李勇浩（Ri Yong-ho）會談，敦請他幫忙協調、讓這群澳洲官兵能在失蹤65年後回家安葬。她表示，澳洲願派出法醫及專家，協助北韓進行遺骨搜索工作。

雖覆蓋著美國星條旗，但這55具遺骨很可能有部份屬於韓戰友邦國家將士。（圖/路透社）

從北韓元山運回、跨越太平洋回到「家鄉」的韓戰美軍官兵遺骨。（圖/美聯社）

1950至53年間韓戰爆發，當時的澳洲政府共派出約17,000名官兵，加入聯合國（UN）部隊，協助南韓對抗北韓。在朝鮮半島的戰場上，共有340人戰死、超過1,200多人受傷，另外則有43人在執行任務中失蹤，已被判定戰死沙場。

澳洲皇家空軍的飛行員與格羅斯特流星戰鬥機駐紮於南韓（1954年）。（圖/Australian War Memorial）

北韓先前交還的55名殉職美軍官兵遺骸，目前已隆重返回夏威夷珍珠港（Pearl Harbor）基地，未來將進行化驗以確認其真實身份。但作為韓戰南方主力部隊之一的美軍，在3年的戰爭中、有超過35,000名官兵戰死沙場，然而令人難過的是，這55名官兵僅僅只是7,700名失蹤名單中的一小部份，這也是為什麼美國國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）仍持續向平壤當局喊話，希望能加速或開放戰爭遺骸搜索的工作，讓更多英魂能回歸家鄉。

(中時電子報)

文章來源：Australia presses North Korea to return remains of 43 missing Korean War dead

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