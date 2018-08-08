「小玉山計畫」送學子攻百大博士 李茂生諷：不申請是白癡

2018年08月08日 09:45 中時電子報 戴安瑋

台大法律系教授李茂生在臉書上po文。翻攝李茂生臉書

教育部前天宣布將推動「小玉山計畫」，於明年編列5000萬元，提供菁英學生申請赴世界前百大名校攻讀博士，但畢業5年內需返國服務。對此，台大法律系教授李茂生在臉書上po文表示，「真的好蚌蚌」，這麼好康的事情，「不申請的話，就是白癡」。

李茂生說，依教育部提出的小玉山計畫，首先是鎖定碩士生，資助去國外一流大學念博士，畢業後五年內需回台，再安排到大學任教，但一大堆拿一般公費或私費出國留學然後回國的人都找不到教職了。難得政府說「安排到大學任教」，這麼好康的事情，「不申請的話，就是白癡」。

他並說，當然，如果三級三審還是存在，而公務機關不收黑官的話，那麼只剩一條路，那就是到企業服務。如此一來，就是利用大家的稅金替企業培養人才。「真的好蚌蚌」。

網友也紛留言說，「如果是說前20大還說得過去?百大有什麼好優秀的?台大許多學系排名在全球50大之內，博士生畢業還不是找不到台灣的國立大學教職。為什麼不把這些錢拿來補助台灣排名50之內的學系，藉以吸引優良師資與學生」。

教育部是於前天宣布「小玉山計畫」，自明年起選送畢業3年內的碩士生，到世界百大名校讀博士班，畢業5年內需返國服務，預計首波提供20至30個名額，之後逐年增加，目標是每年100個名額，立刻引起外界質疑和抨擊。

(中時電子報)