有愛！長臂猿爸爸「父代母職」伴兒健康長大

2018年08月08日 09:45 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

今天是父親節，來看看動物園溫馨的父子情！去年8月8日父親節那天，台北市立動物園教育中心前的白手長臂猿家族，意外失去了摯愛的一家之母〜媽媽「黛比」，當時才剛滿一歲的「比波」尚未完全獨立，正是需要媽媽呵護的階段，幸好爸爸「阿寶」很盡責地接替了「黛比」的任務，讓「比波」這位小小孩可以在充滿關愛的環境下健康成長，如今一年轉眼過去，白手長臂猿家族在爸爸「阿寶」的努力下，幸運地找回溫馨愉悅的生活，歡迎大家有空要經常到長臂猿島拜訪牠們唷！

白手長臂猿模範父親-父代母職的爸爸「阿寶」。（台北市立動物園提供）

白手長臂猿「阿寶（公）」和「黛比（母）」是一對非常恩愛的夫妻，牠們一共孕育了8個孩子。「黛比」的母性很強，幾個孩子都是在媽媽無微不至的呵護下順利成長茁壯。每當「黛比」到了懷孕後期顯得大腹便便，或是孩子還太小必須時時刻刻抱在懷裡時，「阿寶」都會善盡好爸爸的責任，除了幫忙照看其他年齡較大的孩子之外，每到用餐時刻，「阿寶」總是先為「黛比」送上好吃的食物，等老婆小孩們都飽餐之後，自己才會接著進食，十足的溫柔體貼。

白手長臂猿哥哥「文成（左）」也會幫忙照顧弟弟「比波（右）」。（台北市立動物園提供）

可惜好景不常！去（106）年8月8日父親節，高齡31歲的「黛比」因為年邁的關係與世長辭，遺留下一個剛滿1歲的孩子「比波」。在野外，白手長臂猿通常要年滿兩歲，才會逐步脫離媽媽的照顧，展開獨立生活。當時還算小小孩的「比波」，突然間失去媽媽的保護，頓時顯得茫然無助，幸好痛失愛侶的「阿寶」很快就收拾起哀傷的心情，扛起單親爸爸的責任，稱職照顧起年幼的「比波」。

重新找回凝聚力的白手長臂猿家族，再度恢復以往悠閒自在的光景（左：文成、中：比波、右：阿寶）。（台北市立動物園提供）

白手長臂猿寶寶和媽媽的關係總是非常的親密，小寶寶即使學會了吃固體食物，偶爾還是會想要賴在媽媽的懷裡撒嬌，或是吸吸奶尋求慰藉。少了媽媽呵護的「比波」，很容易產生不安全感，因此「阿寶」在「黛比」離開後，便自發性的接替了所有白手長臂猿媽媽的任務，不僅時常給「比波」抱抱、秀秀，在「比波」玩耍和探索環境時，亦步亦趨地緊跟在一旁戒護，並教導牠各種生存的技能…。

「黛比」的驟逝，讓所有家族成員都陷入消沉的情緒中，「阿寶」為了提振家人的士氣，很努力地扮演代理「媽媽」的角色。兩個哥哥受到爸爸的影響，也很快地自動自發幫忙照顧起年幼的弟弟。重新找回凝聚力的白手長臂猿家族，再度恢復以往悠閒自在的光景。現在大家只要逛到教育中心前的戶外活動場，就可以看見白手長臂猿父子檔靈巧地擺盪在樹叢之間，這時大家不妨停下腳步仔細觀察牠們的互動，猜猜看誰是堅強的爸爸「阿寶」？而誰又是頑皮的「比波」呢？

(中時電子報)